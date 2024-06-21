تغطية مباشرة.. مباراة بولندا والنمسا في كأس أوروبا

تخوض بولندا اختبارًا صعبًا، عندما تواجه النمسا اليوم الجمعة، في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وخسرت النمسا أمام فرنسا، وخسرت بولندا أمام هولندا، في مستهل مشوارهما بالبطولة، وأصبح لا بد من الفوز في مباراة اليوم إذا أراد أي من الفريقين التقدم في البطولة.

وتملك هولندا وفرنسا ثلاث نقاط فيما لم تحصد بولندا أو النمسا أي نقطة.

ويتأهل أول فريقين بالمجموعة مباشرة لمرحلة خروج المغلوب.

ويتأهل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بالمجموعات الست إلى دور الستة عشر.

وتختتم بولندا دور المجموعات بمواجهة فرنسا يوم 25 يونيو حزيران يوم الثلاثاء المقبل.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة بولندا والنمسا في يورو 2024: