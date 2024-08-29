خطة نجم الأهلي للانتقال إلى الزمالك مجانًا

كشفت مصادر عن خطة الجزائري أحمد قندوسي، نجم الأهلي المصري والمعار إلى سيراميكا كليوباترا، عن خطته للانتقال للغريم، الزمالك بشكل مجاني، في موسم الانتقالات الحالي.

وكانت الوكالة الخاصة بالنجم الجزائري قد ألمحت عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، إلى رحيل اللاعب؛ إذ نشرت فيديو للقندوسي وهو يحرز أهدافا خلال مشاركته مع سيراميكا في الدوري المصري، ووضعت علامة التحميل في إشارة لعدم استمرار اللاعب مع الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأشارت تقارير سابقة إلى رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عودة القندوسي للفريق الأحمر في الوقت الحالي؛ إذ يرغب في تدعيم وسط الملعب بلاعب مميز مثل التونسي محمد علي بن رمضان، وهو ما لا يتوافر في قندوسي الذي تألق ضمن صفوف سيراميكا في مركز الجناح والوسط الهجومي أكثر من لاعب الارتكاز.

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ورفض اللاعب أكثر من عرض مقدم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ووفقا للمصادر فإن هناك حالة من القلق، خشية أن يخطط اللاعب للرحيل مجانا بسبب عدم تمكن الأهلي من قيده في قائمة أجانب الفريق بعد اكتمالها، ومن ثم سيكون اللاعب متاحا للانتقال بشكل حر للفريق الذي يريده.

وفي ظل خوف إدارة الأهلي من انتقال اللاعب للزمالك، فإن إدارة الأهلي ستعقد جلسة مع وكيل اللاعب لإقناعه بالاستمرار معارا ضمن صفوف فريق سيراميكا، رغم الأزمات المتواجدة بين إدارة الناديين سابقا، لرفض إدارة سيراميكا سابقا تعاقد الأهلي مع الحارس محمد بسام، ولكن خوف إدارة الفريق الأحمر من انتقال القندوسي للزمالك جعلها تسارع في مفاوضاتها مع سيراميكا لإقناع النجم الجزائري بالبقاء.

ترضية من جانب الأهلي

إلى ذلك، ذكرت قناة "أون تايم سبورتس"، أنه "لم يحدث أي مماطلة بين اللاعب والأهلي، ولكن حدث تواصل بين وكلاء اللاعب وأمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي، وسامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأحمر، لحسم الموقف، واللاعب متواجد حاليا في الجزائر لحصوله على إجازة".

وأضاف التقرير: "كما أن اللاعب لم يفكر في فسخ تعاقده مع الأهلي وتم إبلاغ الأهلي بهذا الأمر، اللاعب كان لديه عرض من أحد أندية كرواتيا وهذا ما أجل حسم الأمور بالنسبة له، والانتقالات الأوروبية تنتهي في نهاية أغسطس، ولكن باب الاحتراف تم إغلاقه، والأهلي كان يريد إعارته إلى نادي زد، ولكن القندوسي يريد البقاء مع سيراميكا بسبب تأقلمه مع الفريق، فالموضوع نفسي وفني بشكل أكبر، وثمة جلسة مع وكيل اللاعب وسامي قمصان، سيتم فيها حسم الموضوع بشكل نهائي، والقرار الأقرب هو بقاء القندوسي في سيراميكا".

وتابع التقرير: "في الموسم الحالي سيتم ترضية اللاعب ماليا من قبل الأهلي، وسيتم إعارته لمدة موسم جديد لسيراميكا، كما أن الأهلي طلب تمديد عقد اللاعب حتى 2027، ولكن اللاعب رفض هذا الأمر نهائيا".

وشارك صاحب الـ25 عامًا مع سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، في 26 لقاءً، أحرز 8 أهداف، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

وخاض الدولي الجزائري مباراتين كأس السوبر المصري، وسجل هدفاً وحيداً، كما شارك في 3 لقاءات في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة مسجلًا هدفين وساهم في صناعة هدف وحيد.