سيغيب عن مباريات قوية.. ضربة لمانشستر سيتي بعد كشف مدة غياب روبن دياز
تعرض مانشستر سيتي لضربة قوية بسبب مدة غياب المدافع البرتغالي روبن دياز التي قد تصل إلى شهر وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وبحسب الصحيفة فإنه من المرجح أن يغيب روبن دياز عن مباريات مانشستر سيتي أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال كأس العالم مع البرتغال.
وذكرت "ديلي ميل" أن دياز واجه مشكلة في الفخذ خلال فوز البرتغال في دور الـ16 على سويسرا لكنه استمر في اللعب، ولعب كامل دقائق المباراة أمام المغرب في ربع النهائي.
وظل قلب الدفاع في الملعب لمدة 90 دقيقة كاملة ولم يتدرب مع مانشستر سيتي منذ عودته من قطر، رغم خروج البرتغال من دور ربع النهائي بالخسارة 0/1 أمام المغرب.
وبحسب الصحيفة فإن التقييم الأولي يشير إلى أن دياز سيغيب عن المباريات الخمس المقبلة لمانشستر سيتي.
وأكدت "ديلي ميل" أن روبن دياز، البالغ من العمر 25 عامًا، سيغيب عن مباراتي الفريق أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشكل غياب دياز صداعًا لبيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي مع الأخذ في الاعتبار أن كالفين فيليبس غائب عن التدريب بعد عودته من الخدمة الدولية.
ونقلت "ديلي ميل" عن غوارديولا قوله: "روبن دياز مصاب، وكالفين فيليبس غير لائق ولم يصل في أفضل حالة للعب".
وقبل مباريات مانشستر سيتي أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد من المقرر أن يلعب الفريق مع ليدز يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، وحصد 32 نقطة من 14 مباراة ويتأخر بـ5 نقاط عن المتصدر آرسنال.