سيغيب عن مباريات قوية.. ضربة لمانشستر سيتي بعد كشف مدة غياب روبن دياز

وذكرت "ديلي ميل" أن دياز واجه مشكلة في الفخذ خلال فوز البرتغال في دور الـ16 على سويسرا لكنه استمر في اللعب، ولعب كامل دقائق المباراة أمام المغرب في ربع النهائي.

وظل قلب الدفاع في الملعب لمدة 90 دقيقة كاملة ولم يتدرب مع مانشستر سيتي منذ عودته من قطر، رغم خروج البرتغال من دور ربع النهائي بالخسارة 0/1 أمام المغرب.