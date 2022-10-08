باستخدام رزاز الفلفل.. الشرطة البلجيكية تصيب جماهير وست هام بالعمى المؤقت

تسبب رزاز الفلفل الذي رشته الشرطة البلجيكية على جماهير وست هام يونايتد عقب فوزه على أندرلخت في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس بإصابة الجماهير بالعمى المؤقت.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن حوالي 50 من المشجعين تأثروا بالمادة التي رشتها الشرطة، بما في ذلك المشجعين المسنين مع إصابة البعض بالعمى لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

ووقع الحادث عندما انتقل نحو 1000 من المشجعين من الاستاد إلى وسط مدينة بروكسل عقب المباراة.

وقالت شرطة بروكسل إن عددًا من المشجعين الذين كانوا في مقدمة المجموعة "أصبحوا عدوانيين" تجاه رجال الشرطة الذين أطلقوا الرذاذ "لدفعهم إلى الخلف".

وقال آدم براون أحد مشجعي وست هام (28 عاما): "كان الأمر مروعا، كانت عيناي تحترقان ولم أر أي شيء. كنا في منتصف طريق العودة وسط الجماهير، على بُعد أميال من أي مشكلة إن وجدت. تأثر الأبرياء".

ولم يتم القبض على أي من مشجعي وست هام في بلجيكا وقيل إنهم تصرفوا بطريقة لا تشوبها شائبة.