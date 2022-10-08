باستخدام رزاز الفلفل.. الشرطة البلجيكية تصيب جماهير وست هام بالعمى المؤقت
تسبب رزاز الفلفل الذي رشته الشرطة البلجيكية على جماهير وست هام يونايتد عقب فوزه على أندرلخت في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس بإصابة الجماهير بالعمى المؤقت.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن حوالي 50 من المشجعين تأثروا بالمادة التي رشتها الشرطة، بما في ذلك المشجعين المسنين مع إصابة البعض بالعمى لمدة تصل إلى 20 دقيقة.
ووقع الحادث عندما انتقل نحو 1000 من المشجعين من الاستاد إلى وسط مدينة بروكسل عقب المباراة.
وقالت شرطة بروكسل إن عددًا من المشجعين الذين كانوا في مقدمة المجموعة "أصبحوا عدوانيين" تجاه رجال الشرطة الذين أطلقوا الرذاذ "لدفعهم إلى الخلف".
وقال آدم براون أحد مشجعي وست هام (28 عاما): "كان الأمر مروعا، كانت عيناي تحترقان ولم أر أي شيء. كنا في منتصف طريق العودة وسط الجماهير، على بُعد أميال من أي مشكلة إن وجدت. تأثر الأبرياء".
ولم يتم القبض على أي من مشجعي وست هام في بلجيكا وقيل إنهم تصرفوا بطريقة لا تشوبها شائبة.
وأرسلت الشرطة البريطانية أربعة ضباط الى العاصمة البلجيكية لبحث الأمر، لكنهم رفضوا السماع لمشكلة الجماهير التي اشتكت من استخدام الشرطة البلجيكية لرزاز الفلفل الذي أصابهم بالعمى المؤقت.
وقال بيان للشرطة البريطانية "تحدث الضباط مع نظرائهم في الشرطة البلجيكية للوقوف على ما حدث ونقلوا المعلومات إلى المشجعين".
وسجل جانلوكا سكاماكا هدف وست هام والمباراة الوحيد ليعزز صدارة فريقه للمجموعة الثانية بدوري المؤتمر بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يحتل أندرلخت المركز الثاني بأربع نقاط قبل لقاء الفريقين في لندن يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الرابعة.
وفي وقت سابق من هذا العام، اعتذرت شرطة باريس عن استخدام الغاز المسيل للدموع ضد مشجعي ليفربول خلال الفوضى المزعجة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والذي حسمه ريال مدريد وتوج بلقبه الـ14 في تاريخ البطولة.
يأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه وست هام يونايتد من منطقة الهبوط بعدما سجل سكاماسكا أيضا هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفوز 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز المتعثر يوم السبت الماضي.