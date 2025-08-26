فريق كازاخستاني يفجّر أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا

فجّر فريق كايرات ألماتي الكازاخستاني أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا بعد فوز الفريق على منافسه سلتيك بركلات الترجيح في إياب الدور الفاصل، اليوم الثلاثاء.

وبلغ نادي كيرات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بإزاحته ضيفه سلتيك الإسكتلندي بركلات الترجيح 3-2 ضمن إياب الملحق النهائي، إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 0-0.

وسيشارك كيرات ألماتي في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، وهو ثاني فريق من قازاخستان يحقق هذا الإنجاز بعد أستانا في 2015.

وكانت مباراة الذهاب في غلاسكو قد انتهت بالتعادل السلبي، ليخوض الفريق الإسكتلندي رحلة طويلة إلى كازاخستان وهو يدرك أنه سيواجه اختبارًا صعبًا إذا أراد الوصول إلى دور المجموعات للمرة الرابعة على التوالي.

وخلال 90 دقيقة أخرى على ملعب كايرات المركزي، عجز الطرفان عن تسجيل أي هدف، مع قلة واضحة في الفرص الخطيرة.. ولم ينجح الوقت الإضافي أيضًا في حسم المواجهة، ليكون الحسم عبر ركلات الترجيح التي قررت هوية المتأهل إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.

في مباراة افتقرت إلى الفرص الواضحة، كانت أفضل لحظات الشوط الأول المتواضع لسلتيك عندما حول الحارس ضربة رأسية لجيمس فورست إلى العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني، عانى الفريقان في إيجاد الإبداع والحسم في الثلث الأخير من الملعب، لكن مع مرور الوقت بدا أن سلتيك يفرض أفضليته تدريجياً مع ظهور علامات الإرهاق على لاعبي كايرات.

وفي ركلات الترجيح انتهت أحلام سلتيك في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويكتفي الفريق بالتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وستُجرى قرعة مرحلة الدوري، يوم الخميس، في موناكو ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من مبارياتها بين 16 و18 سبتمبر.