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رياضة

عمره 34 عاما.. سبب وفاة نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق

عمره 34 عاما.. سبب وفاة نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق
محمود طاهر
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2024، 6:46 م

توفي مساء اليوم الجمعة حسن محمود طاهر، نجل محمود طاهر رئيس النادي الأهلي المصري السابق، عن عمر يناهز 34 عامًا.

وقال مصدر مقرب من محمود طاهر لـ"إرم نيوز" إن وفاة حسن نجل محمود طاهر، جاءت طبيعية، ووقعت في منزله بمنطقة التجمع الخامس، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان حسن، نجل محمود طاهر يعاني عدة أزمات في معدته، وخضع لبرنامج علاجي في العاصمة البريطانية لندن، حتى تحسنت حالته.

وعاد حسن إلى مصر، ولكن وافته المنية، مساء اليوم الجمعة.

وستقام جنازة نجل محمود طاهر غدًا السبت، في مسجد حسن الشربتلي، بالقاهرة عقب صلاة الظهر.

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