تغير المسرح.. انتقادات حادة لمهاجم الهلال بسبب التمثيل
واجه الصربي أليكساندر ميتروفيتش، نجم منتخب صربيا والهلال السعودي، انتقادات حادة بعد أدائه في مواجهة الدنمارك، مساء الثلاثاء، ببطولة "يورو 2024".
وودعت صربيا "يورو 2024"، من دور المجموعات؛ بعد التعادل السلبي مع منتخب الدنمارك، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
وظل المنتخب الصربي في ذيل ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد نقطتين فقط؛ وبأداء مخيب للآمال من ميتروفيتش وسافيتش، نجمي الهلال.
وكانت اللقطة الأكثر جدلية، حينما أظهرت الإعادات تعرض ميتروفيتش للجذب داخل منطقة جزاء الدنمارك، إلا أن الحكم رفض احتساب أي قرار، لتودع صربيا بعدها البطولة.
واعترض سافيتش كثيرًا على الحكم، بسبب هذه اللقطة، ودخل في مشادة مع أحد لاعبي الدنمارك؛ ليتحصل على إنذار، أنهى به مشواره في بطولة كأس أمم أوروبا.
وشن كثير من النقاد الرياضيين هجومًا على اللاعب واصفين ما قام به بأنه تمثيل.
وقال الإعلامي طارق الجلاهمة: "أسوأ ما في المباراة هو تمثيل ميتروفيتش، اللاعب كان يبحث عن ركلة جزاء أكثر من حرصه على التسجيل".
فيما قال الإعلامي الرياضي محمد البكيري عبر حسابه على منصة "إكس": "كل الحكاية مع ميتروفيتش، تغير عليه المسرح والمكان والجمهور والكاميرات، ففشل في تمثيل دوره الساخر"، في إشارة إلى ما كان يفعله مع الهلال في الدوري السعودي.
يذكر أن ميتروفيتش توّج بالثلاثية المحلية التاريخية مع الهلال "دوري روشن، كأس الملك والسوبر السعودي"، في الموسم الرياضي الماضي، ودون أي هزيمة.
يذكر أن ميتروفيتش مع الهلال لعب 46 مباراة الموسم المنقضي بالبطولات كلها، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 8 أخرى.