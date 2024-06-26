تغير المسرح.. انتقادات حادة لمهاجم الهلال بسبب التمثيل

واجه الصربي أليكساندر ميتروفيتش، نجم منتخب صربيا والهلال السعودي، انتقادات حادة بعد أدائه في مواجهة الدنمارك، مساء الثلاثاء، ببطولة "يورو 2024".

وودعت صربيا "يورو 2024"، من دور المجموعات؛ بعد التعادل السلبي مع منتخب الدنمارك، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وظل المنتخب الصربي في ذيل ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد نقطتين فقط؛ وبأداء مخيب للآمال من ميتروفيتش وسافيتش، نجمي الهلال.

وكانت اللقطة الأكثر جدلية، حينما أظهرت الإعادات تعرض ميتروفيتش للجذب داخل منطقة جزاء الدنمارك، إلا أن الحكم رفض احتساب أي قرار، لتودع صربيا بعدها البطولة.