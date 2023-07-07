تقرير: ريال مدريد مستعد لدفع 180 مليون يورو للتعاقد مع كيليان مبابي
ذكرت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد، على استعداد لدفع 180 مليون يورو للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف.
وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، وكان اللاعب قد أبلغ إدارة فريقه أنه لن يفعل بند التجديد حتى يونيو 2025.
وهذا يعني أن أمام باريس سان جيرمان الفرصة للحصول على المال من بيع مبابي هذا الصيف أو في يناير الماضي، وإلا فسيخسره مجانا بعد عام واحد، حال عدم تجديد عقده.
وأكدت "سبورت" أن حاشية مبابي على دراية بأن ريال مدريد سيكون على استعداد لدفع 180 مليون يورو للحصول على مبابي هذا الصيف.
وقالت الصحيفة: "باريس سان جيرمان سيبيع مبابي مقابل 200 مليون يورو، وهو رقم لا يناسب أي ناد".
وأضافت: "هدف مبابي مغادرة باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد طالما أن فلورنتينو بيريز يعطي الضوء الأخضر للصفقة".
وأشارت إلى أن ريال مدريد أدرك أن الوقت قد حان لإبرام صفقة هجومية قوية بعد رحيل كريم بنزيما وكان مبابي على الفور ضمن المرشحين.
لكن باريس سان جيرمان يعطي الأولوية لبيع مبابي إلى أي ناد آخر غير ريال مدريد، كما ذكرت "سبورت"، لأن النادي الفرنسي يعتبر أن موقف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يضر بمصالحهم.
وكان الصحفي إدو أغيري من برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، قد قال أمس الخميس إن ليفربول قدم عرضًا لباريس سان جيرمان للتعاقد مع كيليان مبابي.
وقال أغيري إن ليفربول قدم عرضًا بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع مبابي.
من جهته، قال جوسيب بيدرول في "الشرينغيتو": إن "والدة مبابي ستخبر باريس سان جيرمان أنه لن يجدد وأنه يريد فقط الذهاب إلى ريال مدريد".
وكان مبابي قريبا من ريال مدريد صيف 2022 في صفقة انتقال حر، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، لكن الإدارة نجحت في تجديد عقده حتى يونيو 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد حتى 2025.