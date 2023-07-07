تقرير: ريال مدريد مستعد لدفع 180 مليون يورو للتعاقد مع كيليان مبابي

ذكرت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد، على استعداد لدفع 180 مليون يورو للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، وكان اللاعب قد أبلغ إدارة فريقه أنه لن يفعل بند التجديد حتى يونيو 2025.

وهذا يعني أن أمام باريس سان جيرمان الفرصة للحصول على المال من بيع مبابي هذا الصيف أو في يناير الماضي، وإلا فسيخسره مجانا بعد عام واحد، حال عدم تجديد عقده.