كواليس مشتعلة في غرفة ملابس الأهلي المصري.. من يحسم "الصراع الأكبر"؟

تبدو الأحداث مشتعلة داخل أروقة الأهلي المصري في ظل صراع مشتعل لا يخفى على متابعي ومشجعي القلعة الحمراء على هوية حارس مرمى الفريق في الموسم الحالي.

الصراع الأكبر داخل غرف ملابس الأهلي يتمثل في حامي عرين الفريق الأحمر بعد أن اعتمد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني على الحارس مصطفى شوبير أساسياً على حساب محمد الشناوي حارس وقائد الفريق.

الكواليس تبدو مشتعلة في غرفة ملابس الأهلي وهو ما يرصده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

غضب الشناوي.. وحرب خارج المستطيل الأخضر

النقطة الأبرز في صراع عرين الأهلي تتمثل في الحرب المشتعلة خارج المستطيل الأخضر والتي نقلتها بعض التقارير الصحفية حول غضب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق من تعرضه للانتقادات وتضخيم أخطائه من جانب بعض المقربين من القلعة الحمراء.

الشناوي نقل غضبه إلى محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي بل ولوّح بورقة الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر؛ وهو الأمر الذي أشعل الأزمة داخل غرفة الملابس.

الحرب خارج المستطيل الأخضر تعود إلى كون والد مصطفى شوبير هو الإعلامي الشهير والمقرب من إدارة الأهلي أحمد شوبير المذيع بقناة النادي.

دور ميشيل يانكون

الأمر لم يتوقف عند حدود وسائل الإعلام بل تطرق إلى نقطة أخرى تتمثل في أنباء تدخل البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي السابق في ترجيح كفة شوبير على الشناوي.

وخرجت أنباء من داخل الأهلي تفيد بأن يانكون يرتبط بعلاقة جيدة مع سيباستيان بودسالي مدرب الحراس الجديد مع الفريق الأحمر ونصحه بالاعتماد على شوبير؛ لأنه الحارس المقبل بخلاف وصول الشناوي إلى عامه السادس والثلاثين ودخوله في مرحلة الاقتراب من الاعتزال.

خبرة الشناوي.. وقدرات شوبير

المعركة تبدو حامية الوطيس بين الشناوي الذي يتمسك بخبراته الطويلة من أجل الظهور بمستوى مميز يستطيع العودة به لحماية عرين الأهلي وشوبير الحارس الطموح الباحث عن المشاركة أساسياً.

ويبقى الشناوي أحد أبرز اللاعبين المفضلين لدى محمود الخطيب رئيس النادي بسبب إخلاصه للنادي ورفضه عرضا ضخما للرحيل إلى النصر السعودي في شهر يناير 2023؛ وهو ما دفع الخطيب لتعويض الشناوي مالياً ومنحه راتباً ضخماً بعد تجديد عقده مؤخراً.

ويقاتل مصطفى شوبير من أجل التمسك بفرصة المشاركة مع الأهلي أساسياً خاصة أنه لم يعد الحارس الواعد؛ فعمره أصبح 25 عاماً كما أنه أظهر أداءً مميزاً حين شارك في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم قبل الماضي.

المعركة تنتقل إلى منتخب مصر

المعركة لن تتوقف عند حدود الأهلي بل تنتقل إلى منتخب مصر خاصة أن الشناوي وشوبير ينضمان أيضاً للفراعنة تحت قيادة المدرب الحالي حسام حسن.

وسيكون صراع حماية العرين على أشده في منتخب مصر خاصة حال استمرار شوبير أساسياً في الأهلي فسيكون وقتها من غير المنطقي مشاركة الشناوي على حسابه في المنتخب.