موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا

حقق منتخب كولومبيا، فوزًا قاتلا على نظيره أوروغواي بنتيجة هدف نظيف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كوبا أمريكا، ليواجه الأرجنتين في نهائي البطولة.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "بنك أوف أمريكا"، نجح جيفرسون ليرما في خطف هدف الفوز لمنتخب كولومبيا بالدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وعبر المنتخب الكولومبي إلى المباراة النهائية ليواجه الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.

وكانت آخر بطولة كوبا أميركا حققتها كولومبيا في 2001.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا

ستقام مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا فجر الإثنين المقبل.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 4:00 فجرًا بتوقيت أبوظبي.

وستقام مباراة كولومبيا والأرجنتين في النهائي، على ملعب صن لايف، ومن المتوقع أن يفوق الحضور 80 ألف متفرج.