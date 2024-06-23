تصعيد "دولي" من الزمالك ضد اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية

وكان الزمالك أعلن عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة لجميع الأندية المتنافسة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الإدارة القانونية في النادي جهزت ملفًا كاملًا بجميع التجاوزات التي وقعت من اتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد نادي الزمالك، تمهيدًا لتقديمها للمحكمة الرياضية.

وبسؤاله عن فحوى الشكوى قال: "تم رصد مخالفات عديدة ارتكبها اتحاد الكرة ورابطة الأندية، من شأنها إبطال تنظيم المسابقة، مع إضافة تصريحات ثروت سويلم ضد النادي، التي تمثل انتهاكًا قانونيًا صارخًا".

واختتم: "تم تكليف عمرو الأدهم، عضو مجلس الإدارة، بالتواصل مع فريق قانوني أوروبي، لعرض القضية على المحكمة الرياضية الدولية في أقرب وقت".