ساوثغيت يحسم مصير هاري كين من مباراة إنجلترا وبلجيكا

اتخذ غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، قرارا باستبعاد مهاجمه هاري كين، بعد غيابه عن مواجهة البرازيل الودية، يوم السبت، بسبب الإصابة.

وانضم كين لمعسكر "الأسود الثلاثة"، رغم إصابته مع فريقه قبل فترة التوقف الدولي، على أمل تعافيه ولحاقه بمواجهتي البرازيل وبلجيكا.

لكن ساوثغيت أكد في تصريحات إعلامية، عدم قدرة كين على المشاركة ضد بلجيكا.

وأضاف: "هاري كين سيعود إلى ألمانيا، لتلقي العلاج بسبب إصابة الكاحل.. لن يكون جاهزا للعب ضد بلجيكا يوم الثلاثاء".