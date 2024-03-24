ساوثغيت يحسم مصير هاري كين من مباراة إنجلترا وبلجيكا
اتخذ غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، قرارا باستبعاد مهاجمه هاري كين، بعد غيابه عن مواجهة البرازيل الودية، يوم السبت، بسبب الإصابة.
وانضم كين لمعسكر "الأسود الثلاثة"، رغم إصابته مع فريقه قبل فترة التوقف الدولي، على أمل تعافيه ولحاقه بمواجهتي البرازيل وبلجيكا.
لكن ساوثغيت أكد في تصريحات إعلامية، عدم قدرة كين على المشاركة ضد بلجيكا.
وأضاف: "هاري كين سيعود إلى ألمانيا، لتلقي العلاج بسبب إصابة الكاحل.. لن يكون جاهزا للعب ضد بلجيكا يوم الثلاثاء".
ويستهدف مسؤولو بايرن ميونخ إعداد هاري كين، قبل مواجهتي بروسيا دورتموند في الدوري، وآرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويعد هذا الغياب نادرا لهاري كين عن منتخب إنجلترا، حيث إنه لم يغب خلال آخر عامين ونصف عن الفريق إلا في لقاء واحد كان ضد أستراليا في أكتوبر الماضي، وحسمه الأسود الثلاثة بالفوز 1-0.
يذكر أن صاحب الـ30 عاما نجح في تسجيل 37 هدفا خلال مشاركته في 35 مباراة بكافة البطولات هذا الموسم، منها 31 في البوندسليغا.