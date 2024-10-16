ليلة تاريخية.. ملخص أداء وأهداف ميسي أمام بوليفيا (فيديو)

عاش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليلة تاريخية بعد قيادة منتخب بلاده للفوز على بوليفيا بنتيجة "6-0"، في المباراة التي جمعت المنتخبين، فجر اليوم الأربعاء، في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل ميسي "هاتريك" تاريخيًّا مع "التانغو"، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة الـ19، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة الـ43، وسجل جوليان ألفاريز الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل البديل تياغو ألمادا الهدف الرابع من تمريرة ناويل مولينا في الدقيقة الـ70.

واستعرض القائد ميسي، البالغ 37 عامًا، مهاراته ليراوغ اثنين من مدافعي بوليفيا قبل أن يطلق تسديدة قوية إلى داخل الشباك.

ولعب البديل نيكو باز الكرة إلى ميسي الذي سجل الهدف السادس بعد دقيقتين، ليرفع رصيده إلى 112 هدفًا دوليًّا.

وتتصدر الأرجنتين، بطلة كوبا أمريكا خلال آخر نسختين، الترتيب برصيد 22 نقطة، بعدما عادت إلى طريق الانتصارات عقب خسارتها أمام كولومبيا الشهر الماضي وتعادلها مع فنزويلا الجولة الماضية.