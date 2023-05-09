بروك ليسنر يضرب موعدا مع كودي رودز في "نايت أوف تشامبيونز"

وتم الإعلان عن نزال جديد بين بروك ليسنر وكودي رودز في عرض نايت أوف تشامبيونز.

وجاء الإعلان عن النزال بعد إعلان بروك ليسنر عن رغبته في مواجهة كودي رودز مرة أخرى، خاصة بعد خسارته أمام كودي في عرض باكلاش بالإضافة إلى الإصابة الكبيرة التي تعرض لها.

نتائج عرض راو

انتصر سيث "فريكن" رولينز على فين بالور ليتأهل إلى النزال على لقب العالم للوزن الثقيل في عرض نايت أوف تشامبيونز.

وتمكن دومينيك ميستيريو من الفوز على اكسافيير وودز، كما تغلب كيفن أوينز وسامي زين على "امبريوم".

وظهر بروك ليسنر ليدمر كودي رودز، حيث أعلن أنه يريد مواجهته في عرض نايت أوف تشامبيونز، وهو ما تحقق له.