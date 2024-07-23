كشفت تقارير صحفية أن هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، وجه تكليفا خاصا لتياغو ألكانتارا، أحدث أعضاء الجهاز الفني للفريق، الذي انضم إليه أخيرا بعد اعتزاله رسميا عالم كرة القدم.

وسبق لألكانتارا التدرب تحت قيادة فليك في بايرن ميونخ، وتجمعهما علاقة شخصية جيدة.

وكان نجم ليفربول قد أعلن اعتزاله كرة القدم، وهو في الـ33 من عمره، بعد مسيرة طويلة مع أبرز الأندية الأوروبية، شهدت تعرض اللاعب لإصابات كثيرة.

ووفقًا لما ذكره موقع "ريليفو"، فقد كلف فليك تياغو ألكانتارا بمهمة صقل موهبتي ثنائي الفريق بيدري وغافي، حيث يعد اللاعبان الشابان، اللذان يتعافيان من إصابات في الركبة، جزءًا مهمًا من الأسلوب الذي يريد المدرب الألماني تطبيقه، وهو السبب في الاستعانة بتياغو لترجمة وتنفيذ أوامره.

ويرى فليك أن بيدري لاعب حاسم، يتمتع "برؤية مميزة في الثلث الأخير من الملعب وقدرة لا محدودة على الاحتفاظ بالكرة". كما أنه يسمح لبرشلونة بالالتزام بأسلوب لعبهم المعتمد على الاستحواذ، وسيساعد وجود تياغو في الجهاز الفني على تعزيز وتطوير هذه الخصائص.

وفي حالة غافي، يرى فليك أن النجم البالغ من العمر 19 عامًا لاعب كرة قدم شامل، يتمتع ببنية جسدية قوية وقدرة على الانسجام مع زملائه في برشلونة، ومع ذلك، فلن يكون متاحًا تحت تصرف فليك بالكامل حتى شهر نوفمبر على الأقل؛ بسبب الإصابة الخطيرة في الركبة التي تعرض لها في أثناء لعبه مع المنتخب الإسباني في أواخر عام 2023.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني منتصف أغسطس، وحتى تلك الفترة يعمل برشلونة على الاستعداد جيدًا للموسم الجديد.

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من المنتظر أن يبدأ برشلونة تحضيراته للموسم الجديد في منتصف يوليو المقبل، على أن يخوض جولة خارج البلاد في نهاية الشهر وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، تتخللها مباريات ودية عدة.

ويفتتح البلوغرانا مبارياته الودية أمام مانشستر سيتي، ثم يلعب أمام ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية، ويختتم جولته أمام ميلان.