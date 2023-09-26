إصابة أردا غولر مجددا بعد ساعات من إعلان شفائه

وتلقى ريال مدريد خبرًا سارًا أمس بعودة اللاعب الشاب إلى التدريبات من جديد، ما كان يعني اقترابه من المشاركة.

كالو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، تحدث عن وضعية غولر خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة لاس بالماس، قائلًا: "إنه متاح، وهي أخبار جيدة جدًا، لكنني سأقيم الدقائق اللازمة التي يمكن أن يحصل عليها".

ولكن الأمر لم يسر بشكل جيد في النهاية، حيث أعلن ريال مدريد في بيان إصابة اللاعب الشاب مرة أخرى.

وقال الميرنغي في بيانه: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا أردا غولر من قِبل الطاقم الطبي، تم تشخيص إصابته في العضلة المستقيمة في الفخذ الأيسر".

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب أردا غولر المتوقعة، ولكنه أكد أنه يتم تقييم حالته.

فيما قال الصحفي الرياضي خوسيه لويس سانشيز، إن "غولر سوف يغيب عن الملاعب لمدة شهر بعد الإصابة الجديدة التي تعرض لها اليوم".