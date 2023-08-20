مقابل 25 مليون يورو في الموسم.. إيمريك لابورت يوافق على الانتقال للنصر
كشفت تقارير إعلامية أن الإسباني إيمريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وافق على ارتداء قميص نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الإعلامي سانتي أونا إن لابورت وافق على الانتقال للنصر السعودي بعقد يمتد حتى عام 2026.
وكتب أونا عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر": "الاتفاق تم التوصل إليه بالفعل بين الناديين.. واللاعب سيحصل على راتب 25 مليون يورو في الموسم".
إيمريك لابورت، البالغ 29 عامًا، يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد إلى الـ30 من يونيو من عام 2025.
وكان لابورت انتقل من أتلتيك بلباو إلى مانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو في عام 2018، ولعب دورًا رئيسًا في تتويج الفريق بلقبين متتاليين للدوري الإنجليزي.
يذكر أن نادي النصر قد خسر أول مباراتين له في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، أمام الاتفاق والتعاون.
ويقبع النصر في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، بعد فشله في الحصول على أي نقطة في أول أسبوعين.