مقابل 25 مليون يورو في الموسم.. إيمريك لابورت يوافق على الانتقال للنصر

إيمريك لابورت، البالغ 29 عامًا، يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد إلى الـ30 من يونيو من عام 2025.

وكان لابورت انتقل من أتلتيك بلباو إلى مانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو في عام 2018، ولعب دورًا رئيسًا في تتويج الفريق بلقبين متتاليين للدوري الإنجليزي.

يذكر أن نادي النصر قد خسر أول مباراتين له في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، أمام الاتفاق والتعاون.

ويقبع النصر في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، بعد فشله في الحصول على أي نقطة في أول أسبوعين.