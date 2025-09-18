رغم الرفض الجماهيري.. 4 أشياء تجعل حسام البدري "المنقذ الأبرز" للأهلي

تترقب جماهير الأهلي المصري الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه.

الأهلي قدم بداية باهتة لموسمه بعد أن اكتفى بفوز وحيد خلال 6 مباريات في الدوري المصري وهو الأمر الذي تسبب في رحيل ريبيرو وتعيين عماد النحاس بشكل مؤقت.

أخبار ذات علاقة إذا لم يهزموا سيراميكا.. تهديد ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي المصري

ورغم أن المؤشرات تؤكد اقتراب التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد للأهلي إلا أن اسم حسام البدري، المدير الفني للأهلي طرابلس الليبي، ظهر في الصورة مؤخراً.

ويواجه اسم البدري رفضاً جماهيرياً بسبب مواقف سابقة له بالرحيل عن قيادة الفريق لتدريب الأهلي طرابلس عام 2013 بجانب رئاسة نادي بيراميدز منافس الأهلي إلا أن البدري يبدو حلاً مميزاً لإنقاذ موسم الفريق الأحمر لعدة أسباب نرصدها في السطور القادمة:

السيطرة على غرف الملابس

يحتاج الأهلي إلى مدير فني قوي الشخصية يستطيع التعامل مع النجوم ويفرض شخصيته على الجميع بفضل امتلاكه الصرامة والروح القيادية.

ونجح البدري في قيادة أجيال سابقة تضم أسماء لامعة وحقق نجاحات بارزة، ولم تحدث أي أزمات داخل الفريق لدرجة أنه أبقى على نجوم كبار في مقاعد البدلاء مثل محمد بركات ومحمد أبوتريكة وعماد متعب ولكنه استطاع السيطرة على الأمور دون أي أزمات.

خبرات متراكمة

يمتلك حسام البدري خبرات متراكمة نتيجة خوض العديد من التجارب التدريبية خلال مشواره الذي بدأ في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم عمل مساعداً لسنوات للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفي الأسبق للفريق الأحمر.

وقاد البدري مهمة تدريب الأهلي عام 2009 بخلاف تدريبه المريخ السوداني وإنبي والعودة مجدداً للأهلي المصري كما قاد الأهلي طرابلس الليبي.

وتولى المدرب صاحب الـ 65 عاماً قيادة الزوراء العراقي والصفاقسي التونسي بخلاف قيادته منتخب مصر لمدة عامين.

تجارب ناجحة

حقق البدري نجاحات سابقة في مشواره التدريبي بعد أن قاد الأهلي في الولاية الأولى خلال الفترة بين 2009 إلى 2011 لتحقيق لقب الدوري المصري وكأس السوبر المصري.

وقاد البدري الأهلي في الولاية الثانية في الفترة بين 2012 إلى 2013 لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي كما تولى الأهلي في الولاية الأخيرة بين 2016 إلى 2018 وحقق لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرة.

وحقق البدري مؤخراً لقب الدوري الليبي مع الأهلي طرابلس وقدم عروضاً رائعة مع الفريق.

أخبار ذات علاقة حسام البدري يوضح حقيقة عودته لتدريب الأهلي المصري

شخصية فنية متوازنة

يملك البدري شخصية فنية متوازنة ويستطيع قيادة الفريق بهدوء مع فرض التزام تكتيكي داخل أرض الملعب.

البدري استطاع أن يفرض أسلوبه الجماعي خلال الولايات السابقة للأهلي بجانب الاستفادة من سرعات الأجنحة واستغلال الأطراف بشكل رائع بخلاف تأمين الدفاع بشكل كبير.