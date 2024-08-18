بينهم أسطورة.. نجمان كبيران الأبرز لخلافة بيبو في الأهلي المصري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن محمد شوقي وعماد متعب، نجمي الفريق السابقين، مرشحان بقوة لتولي منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لخالد بيبو، مدير الكرة الحالي.

وكان خالد بيبو تولى منصب مدير الكرة بالأهلي خلفًا لسيد عبد الحفيظ في صيف عام 2023، إذ أسهم بشكل كبير في تحقيق الفريق للعديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، ولكن العديد من الخلافات دارت بينه وبين مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، الذي طلب من الإدارة ضرورة رحيله.

ومن المتوقع أن يشهد الأهلي في الفترة المقبلة تغييرات إدارية واسعة، حيث تسعى إدارة النادي إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الألقاب في المواسم المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن هناك موافقة من قبل مجلس الإدارة على تولي محمد شوقي المسؤولية، ولكنَّ هناك انقسامًا بشأن عماد متعب".

وأضاف: "إدارة الأهلي المصري استقرت تمامًا على رحيل خالد بيبو خلال الساعات المقبلة".

وتابع المصدر: "محمد شوقي حتى الآن ما زال متخوفًا من تولي هذه المسؤولية، خاصة وأنه يرغب في العمل الفني وليس الإداري".

وأتم: "القرار سيُحْسَم خلال الساعات المقبلة بالاستقرار على بديل خالد بيبو".

وكان الأهلي تمكن من الفوز بلقب بطولة الدوري المصري عن موسم 2023-2024 بعد منافسة مع بيراميدز وتحقيق اللقب الـ44 في تاريخه.

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وخاض عماد متعب خلال مشواره في الملاعب مع الأندية 320 مباراة، ونجح في تسجيل 124 هدفًا، كما صنع أسطورة القلعة الحمراء 31 هدفًا، ومع منتخب مصر لعب 72 مباراة، وأحرز 29 هدفًا.

وتوج متعب مع النادي الأهلي بلقب الدوري المصري 11 مرة، ولقب كأس مصر 3 مرات، ولقب كأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة.

فيما خاض شوقي مع الأهلي 125 مباراة، وسجل 22 هدفًا محققًا 8 بطولات بمعدل 3 ألقاب دوري ومثلها في كأس مصر ولقبين لدوري أبطال أفريقيا وبرونزية 2006 مع فريق الأهلي بكأس العالم للأندية.