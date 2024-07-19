توصل نادي فنربخشة التركي، إلى اتفاق مع المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني ومنتخب المغرب، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي التركي، ياغيز سابونجوغلو، أن نادي فنربخشة توصل إلى اتفاق لمدة 4 سنوات مع يوسف النصيري.

وأضاف: "سيحصل المهاجم المغربي على راتب سنوي صافٍ قدره 4 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافأة التوقيع".

ولم يكشف ياغيز سابونجوغلو عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن نادي إشبيلية الإسباني يطلب 20 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه، إلا أن فنربخشة عرض 12 مليون يورو فقط.

ويمتد عقد يوسف النصيري، البالغ من العمر 27 عامًا، مع إشبيلية، حتى صيف 2025.