النصر السعودي يوافق على رحيل نجمه إلى الدوري الإسباني

فريق النصر السعوديالمصدر: مواقع التواصل
01 سبتمبر 2025، 7:00 م

وافق نادي النصر السعودي على رحيل أحد نجومه إلى الدوري الإسباني، في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي في أوروبا.

 النصر تعاقد هذا الموسم مع كل من جواو فيليكس وإينيغو مارتينيز وكينغيسلي كومان؛ بهدف تعزيز صفوف الفريق للعودة إلى منصات التتويج.

وبدأ النصر، بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، الدوري السعودي بشكل ناري، بعد أن سحق التعاون بخماسية نظيفة في الجولة الأولى.

النصر يوافق على رحيل مدافع إلى بلباو

وافقت إدارة نادي النصر السعودي على رحيل إيمريك لابورت، مدافع الفريق البالغ من العمر 31 عامًا، إلى نادي أتليتك بلباو الإسباني.

وكان لابورت أبلغ إدارة النصر برغبته في العودة إلى ناديه السابق، أتليتك بلباو.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، إن لابورت سينتقل رسميًا إلى بلباو، بعد موافقة إدارة النصر.

وأوضح: "تم الاتفاق الآن مع نادي النصر، إذ يتم توقيع عقود انتقال اللاعب إلى بلباو".

واختتم: "لابورت يستعد للسفر بعد رفضه أكثر من 5 أندية، وأصر على الانضمام لفريقه السابق".

يُذكر أن لابورت انضم إلى أتليتك بلباو في 2012، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي في 2018 مقابل 65 مليون يورو، قبل أن يوقع مع النصر السعودي، وأخيرًا عاد إلى نادي شبابه.

