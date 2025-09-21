تركي السهلي: لو ماجد عبدالله يلعب اليوم كان يضع رونالدو على الخط (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي تركي السهلي جدلًا واسعًا بتقييمه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، والذي قاد فريقه لتحقيق فوز عريض على منافسه الرياض، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس السبت، في إطار منافسات دوري روشن للمحترفين.

واكتسح فريق النصر ضيفه الرياض بنتيجة 5-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "الأول بارك"، ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

وبهذا الانتصار، رفع "العالمي" رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، محققًا العلامة الكاملة، ومتشبثًا بصدارة الترتيب، متقاسمًا القمة مع الاتحاد، الذي تغلب بصعوبة على النجمة بهدف دون رد.

وواصل "الدون" صناعة التاريخ، بتسجيله الهدف رقم 945 في مسيرته الاحترافية، ليصبح على بعد 55 هدفًا فقط من الوصول إلى الهدف رقم 1000.

وقال تركي السهلي في تصريحات تلفزيونية: "لو كنت رئيسًا لنادي النصر لسارعت باتخاذ أول قرار وهو الاستغناء عن كل شخص لا يؤمن بهذا النادي وبمبادئه وبقدراته الكامنة والظاهرة".

وأضاف: "لو كان الأسطورة ماجد عبد الله موجودًا في هذا الزمن ويلعب كرأس حربة، كان سيضع رونالدو على الخط، والنصر بطل في كل موسم هو حاضر بشخصيته في كل نزال، لكن بالتأكيد هناك فرص تغيب وتحضر لكن أنا على يقين أن النصر سيفعل شيئًا هذا الزمن".

ولم يوضح السهلي مقصده من جملة وضع "رونالدو على الخط"، ولكن البعض أشار إلى رغبته في رؤية "الدون" يقود الفريق كمدير فني في المستقبل بسبب حماسته الرائعة في قيادة "العالمي" للانتصارات.

ويستعد "العالمي" لمواجهة نارية أمام الاتحاد، في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب "الإنماء"، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، كون الفريقين يتقاسمان الصدارة بالرصيد ذاته من النقاط؛ ما يُنذر بمواجهة قوية ومثيرة بين الغريمين.