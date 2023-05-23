فيديو يظهر حقيقة ما حدث بين فينيسيوس ومشجع فالنسيا
تداول مغردون فيديو جديدًا، تظهر فيه لحظة اندلاع شرارة الأزمة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد جماهير فالنسيا، خلال مباراة الفريقين بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.
وهتف جمهور نادي فالنسيا، حيث أقيمت المباراة على ملعب فريقهم المستايا، بعبارة: "الموت الموت لفيني"، بعدما أشار إليهم بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فضلًا عن تقليدهم لأصوات القردة، والهتاف ضده خارج الملعب قبل بدء المباراة.
وفي الفيديو المتداول ظهر أحد مشجعي فالنسيا مرتديًا قبعة بيضاء وهو يقلد "إيماءات القرد"، ويوجه العبارات نحو فينيسيوس.
وتراجع المشجع على الفوز عندما رأى فينيسيوس، وقال: "لست أنا".
يذكر أن الشرطة الإسبانية، أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على 3 أشخاص في مدينة فالنسيا على صلة بتوجيه هتافات عنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، خلال مباراة بالدوري المحلي في استاد ميستايا الخاص بنادي فالنسيا، يوم الأحد الماضي.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه أيضًا الشرطة الإسبانية أنها احتجزت 4 أشخاص آخرين على صلة بواقعة وضع دمية معلقة تحت جسر، في يناير الماضي، تمثل المهاجم البرازيلي.
وفتحت الشرطة تحقيقًا في ارتكاب جريمة كراهية بعد العثور على دمية معلقة ترتدي رقم 20 الخاص باللاعب فينيسيوس عند جسر أمام مقر تدريبات ريال مدريد وبجوار لافتة كُتب عليها "مدريد تكره ريال".
وهتفت جماهير فالنسيا كثيرًا ضد فينيسيوس، ووصفته بالقرد، قبل تورطه في شجار مع لاعبي الفريق المنافس، ليُطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد ضربه أحد لاعبي فالنسيا في الدقيقة الـ98.