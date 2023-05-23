فيديو يظهر حقيقة ما حدث بين فينيسيوس ومشجع فالنسيا

وهتف جمهور نادي فالنسيا، حيث أقيمت المباراة على ملعب فريقهم المستايا، بعبارة: "الموت الموت لفيني"، بعدما أشار إليهم بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فضلًا عن تقليدهم لأصوات القردة، والهتاف ضده خارج الملعب قبل بدء المباراة.

وفي الفيديو المتداول ظهر أحد مشجعي فالنسيا مرتديًا قبعة بيضاء وهو يقلد "إيماءات القرد"، ويوجه العبارات نحو فينيسيوس.

وتراجع المشجع على الفوز عندما رأى فينيسيوس، وقال: "لست أنا".