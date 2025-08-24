ملوك الريمونتادا.. كم مرة حوّل برشلونة خسارته إلى فوز مع هانزي فليك؟

حقق برشلونة عودةً رائعةً أخرى، أمس السبت، عندما فاز الفريق الكتالوني على ليفانتي بنتيجة 3-2، بعد أن دخل الشوط الأول بخسارة 2-0.

لم يكن هذا التحوّل الدراماتيكي جديدًا على برشلونة بقيادة هانزي فليك، فمنذ تولي الألماني المسؤولية، اكتسب البلوغرانا سمعةً طيبةً برفضه الاستسلام للهزيمة، إذ نجح مرارًا وتكرارًا في قلب تأخره أمام الفرق الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

برشلونة ملوك الريمونتادا

حقق رجال فليك ريمونتادا بعشرة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات منذ توليه تدريب برشلونة.

في الدوري الإسباني الموسم الماضي، تعافى برشلونة من تأخره أمام فالنسيا (1-0، فاز 1-2) ورايو فاليكانو (1-0، فاز 1-2). أما أبرز أحداث الموسم المحلي، فكانت في الكلاسيكو، فقد فاز على ريال مدريد بنتيجة 5-2 في مونتغويك بعد أن كان متأخرًا 1-0.

في أوروبا، كان التحوّل الأبرز ضد بنفيكا، فقد قلب برشلونة تأخره بنتيجة 3-1 و4-2 إلى فوز 4-5.

أمام إنتر ميلان، تعافى الفريق من تأخره بنتيجة 0-2 و2-3 ليتعادل 3-3، على الرغم من أن مباراة الإياب شهدت خيبة أمل كبيرة، إذ تحوّل تقدمه بنتيجة 2-0 إلى هزيمة 4-3.

كما تجلى أسلوب برشلونة القتالي ضد أتلتيكو مدريد، إذ قلب تأخره مرتين: من تأخره بنتيجة 0-2 إلى تعادل 4-4، ثم من تأخره بنتيجة 2-0 إلى فوز 2-4.

ومن الأمثلة الأخرى سيلتا فيغو (تأخره بنتيجة 1-3، فاز بنتيجة 4-3)، وعودة أخرى في الكلاسيكو (تأخره بنتيجة 1-2، فاز بنتيجة 3-2)، وضد بلد الوليد (تأخره بنتيجة 1-0، فاز بنتيجة 1-2).

في المجمل، حقق برشلونة بقيادة فليك 11 عودة ناجحة، مع هزيمة واحدة فقط (أمام إنتر ميلان) تُفسد هذا السجل.

وبفضل تركيز المدرب الألماني على المرونة التكتيكية والضغط المستمر، أصبح برشلونة ملك الريمونتادا الحقيقي في أوروبا.