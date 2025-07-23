محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه (صورة)

استعرض النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، عضلاته على هامش تدريبات في معسكر هونغ كونغ، ضمن جولة الفريق الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد.

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ويواصل الفريق الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، تدريباته على ملعب كاي تاك في هونغ كونغ، استعدادًا للمباراة الودية ضد ميلان.

ونشر الموقع الرسمي لليفربول صورة للنجم المصري محمد صلاح وهو يستعرض عضلاته قبل بدء التدريب الصباحي، يوم الأربعاء.

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يذكر أن محمد صلاح التقى أسطورتي الريدز، كيني دالغليش وإيان راش، في حديث قصير على هامش التدريب الصباحي للفريق، يوم الأربعاء أيضًا.

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ويريد محمد صلاح قيادة ليفربول في الموسم الجديد للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، ثم قيادة الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا.