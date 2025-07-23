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رياضة

محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه (صورة)

محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه (صورة)
محمد صلاحالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 7:36 م

استعرض النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، عضلاته على هامش تدريبات في معسكر هونغ كونغ، ضمن جولة الفريق الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد.

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ونشر الموقع الرسمي لليفربول صورة للنجم المصري محمد صلاح وهو يستعرض عضلاته قبل بدء التدريب الصباحي، يوم الأربعاء.

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