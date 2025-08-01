أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني

نشبت أول أزمة بين نادي ريال مدريد والاتحاد الإسباني لكرة القدم، قبيل أيام من انطلاق الموس الكروي الجديد.

ريال مدريد سيستهل مشواره في الدوري الإسباني، على ملعبه أمام أوساسونا، يوم 19 أغسطس الجاري.

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وكان ريال مدريد طلب وفقا لتقارير محلية الحصول على فترة راحة أطول للاستعداد جيدا للموسم الجديد بعد مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

وخسر فريق تشابي ألونسو أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي في التاسع من يوليو الماضي.

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أول مواجهة

وفي أول مواجهة بين ريال مدريد واتحاد الكرة، ذكرت تقارير محلية أنه كما كان مقررا بعد أن رفض الاتحاد الإسباني للعبة أمس الخميس طلبه تأجيل اللقاء المقرر في 19 أغسطس.

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وترى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني أنه من أجل الحفاظ على نزاهة المسابقة فإن "القوة القاهرة فقط هي التي تبرر تغيير الجدول رسميا وهو أمر لا ينطبق على حالة ريال مدريد".

وسيلعب ريال مدريد مباراته ضد أوساسونا في موعدها المقرر دون أي تغيير.