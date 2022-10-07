الدوري الإسباني.. برشلونة وريال مدريد يبحثان عن دفعة قبل كلاسيكو الأرض

عادت المنافسة المحتدمة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد للهيمنة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما ابتعد عنها الفريق الكتالوني الموسم الماضي.

وبعدما توقفت مسيرة الانتصارات المتتالية لريال بتعادله للمرة الأولى هذا الموسم 1-1 أمام أوساسونا يوم الأحد الماضي، يتساوى قطبا الكرة الإسبانية في صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة.

ويستعد الفريقان لخوض مباريات مهمة مطلع الأسبوع المقبل، حينما يرغب كل منهما في تحقيق نتيجة إيجابية قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم 16 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وسيسافر ريال لمدة 30 دقيقة فقط جنوب العاصمة مدريد ليحل ضيفا على خيتافي بعد غد السبت، بينما يستضيف برشلونة منافسه الخطير سيلتا فيجو الذي تغلب على ريال بيتيس 1-صفر في الجولة الماضية.

وبعد فوز سهل على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، سيسعى ريال بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي للعودة إلى طريق الانتصارات محليا بعد تعادله في الجولة الماضية، وخسر ريال على ملعب خيتافي الموسم الماضي.

واعتمد المدرب الإيطالي على الثنائي المتألق فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما لتسجيل الأهداف، وسيتطلع لاحتمالية عودة لوكا مودريتش الذي تعرض لإصابة في الفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده كرواتيا.

وسيواجه ريال منافسه شاختار مجددا الأسبوع المقبل في مباراة قد يحسم فيها الفريق الإسباني مبكرا بطاقة التأهل إلى دور 16 بدوري الأبطال، وهو ما سيرفع معنويات الفريق قبل مواجهة برشلونة.

وعلى النقيض، تبدو الأمور أصعب بالنسبة لبرشلونة أوروبيا، فبينما فاز الفريق الكتالوني بآخر ست مباريات في الدوري بفضل تألق روبرت ليفاندوفسكي، فإنه خسر آخر مباراتين في دوري الأبطال، وبعد لقاء سيلتا فيغو بثلاثة أيام، سيستضيف برشلونة منافسه إنتر ميلان الإيطالي على ملعب كامب نو في مباراة حاسمة.

وقد تضع خسارة ثالثة في أربع مباريات أوروبية برشلونة أمام خطر الخروج من دور المجموعات بدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي.

وتستمر الصعوبات التي يواجهها المدرب تشابي في اختيار تشكيلته في ظل إصابة مجموعة من لاعبيه الأساسيين.

وهناك شكوك حول مشاركة فرنكي دي يونج وممفيس ديباي وهيكتور بيليرين مع برشلونة بينما يواجه برشلونة مشكلة دفاعية عويصة بغياب رونالد أراوخو وجول كوندي وأندرياس كريستنسن للإصابة.

وسيكون التركيز منصبا أيضا على ملعب سانشيز بيزخوان حينما يستضيف إشبيلية منافسه أتليتيك بيلباو في أول مباراة للفريق المضيف تحت قيادة خورخي سامباولي، الذي تولى المسؤولية اليوم الخميس خلفا ليولين لوبيتيغي المقال.

وهذه ثاني حقبة للمدرب سامباولي في قيادة الفريق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الأوروبي برصيد ستة ألقاب.

ويحتل إشبيلية المركز 17 في ترتيب الدوري الإسباني برصيد خمس نقاط، متقدما بنقطة واحدة على منطقة الهبوط، وهي أسوأ بداية له في موسم بالدوري منذ عودته إلى دوري الأضواء عام 2001.

ويحتل بيلباو، بقيادة مدرب برشلونة السابق إرنستو فالفيردي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدرين برشلونة وريال مدريد بعد فوزه بخمس من أصل سبع مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم.

وكانت آخر مرة احتل فيه بيلباو مركزا ضمن أول ثلاثة بالترتيب منذ 30 عاما، عندما كان تحت قيادة يوب هاينكس المدرب السابق لريال مدريد وبايرن ميونيخ.