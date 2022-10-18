نيمار خلال محاكمته: لم أشارك في مفاوضات انتقالي لبرشلونة

أكد نيمار نجم منتخب البرازيل أمام محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يشارك في مفاوضات انتقاله إلى "حلم طفولته" نادي برشلونة، العام 2013، قادما من سانتوس، لكنه وقّع على ما قاله له والده.

وإلى جانب نيمار (30 عاما) يمثل أيضا أمام المحاكمة ثمانية أشخاص ومنهم والدا اللاعب، وممثلو الناديين، ورئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، وسلفه ساندرو روسيل، ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريجيز. ونفى كل المتهمين ارتكاب أي مخالفة.

وقال نيمار للمحكمة في برشلونة في جلسته الأولى للإدلاء بشهادته في المحاكمة التي بدأت يوم الإثنين: "لم أشارك في المفاوضات. والدي هو من يهتم بها، وسيفعل ذلك دائما. أنا وقعت على كل شيء طُلب مني التوقيع عليه".

وأضاف: "اللعب لبرشلونة كان دائما حلمي وهو حلم الطفولة".

وتتعلق القضية بشكوى شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40 في المئة من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالا في انتقال اللاعب؛ لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.

ويسعى مدعون في إسبانيا إلى حكم بسجن نيمار لعامين، وتغريمه عشرة ملايين يورو (9.8 مليون دولار)، بجانب السجن خمس سنوات لرئيس برشلونة السابق روسيل، وتغريم النادي الإسباني 8.4 مليون يورو.

وظهرت وثيقة محكمة في يوليو تموز، تزعم أن برشلونة بدأ مفاوضاته مع اللاعب العام 2011، ودفع له 40 مليون يورو لضمان انتقاله للفريق الكتالوني، بعد انتهاء عقده مع سانتوس في 2014، وبالتالي تمنع انتقاله للفرق الأخرى.

وأبلغ والد نيمار المحكمة: "كان هدفنا إعداد خطة لمسيرته في أوروبا، وهو ما حدث بالفعل، وحتى يمكنه تعلم اللغة وما إلى ذلك. كنا نعرف أن حلمه اللعب لبرشلونة. وقعنا على هذه الأولوية في الاتفاق معه".

ولم يقدم أي من المتهمين الحاضرين أو المسؤولين السابقين في الناديين شهادتهم حتى الآن. وكان من حق نيمار ووالده عدم الإدلاء بشهادتهما، لكنهما قررا التحدث، والإجابة على أسئلة المدعي العام أو أسئلة فريق الدفاع عنهما.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الذي أدلى بشهادته للمحكمة في اتصال عبر الفيديو، إن ناديه قدم عرضا بقيمة 45 مولين يورو في 2011، و36 مليون يورو في 2013 لضم نيمار، لكن اللاعب البرازيلي اختار الانتقال إلى برشلونة.

وقالت مؤسسة بيكر ماكينزي والتي تدافع عن نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017، وعائلته في بيان إنها ستدفع بأن المحاكم الإسبانية تفتقر للولاية القضائية لمقاضاة عائلة نيمار؛ لأن صفقة الانتقال تتعلق بلاعب ومواطنين من البرازيل.