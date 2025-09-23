فيريرا ولاعبان.. أكثر 3 نجوم أثاروا استياء جمهور الزمالك أمام الجونة

فقد الزمالك نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل مع الجونة (1-1) في الجولة الثامنة، مساء الثلاثاء.

وسجل عدي الدباغ هدف الزمالك الأول في الدقيقة 28 ليواصل تألقه للمباراة الثالثة على التوالي، بينما أدرك محمد عماد التعادل قبل النهاية بخمس دقائق.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة محافظًا على الصدارة، فيما وصل الجونة إلى النقطة الثامنة في المركز الرابع عشر.

فيريرا.. إدارة كارثية وتغييرات غير مفهومة

للمرة الثانية على التوالي يفقد الزمالك تقدمه بسبب قراءة فنية ضعيفة من المدرب فيريرا، الذي أجرى تغييرات منحت الجونة الفرصة للعودة.

أشرك شيكو بانزا الغائب لمباراتين لأسباب تأديبية، ولم ينجح اللاعب سوى في تمريرتين صحيحتين فقط طوال وجوده في الملعب.

كما دفع بأحمد حمدي، العائد بعد غياب، وبعد نزوله بدقيقتين فقط جاء هدف التعادل.

الأمر لم يقتصر على التغييرات، بل وضع فيريرا، عبد الله السعيد في مركز غير مناسب أفقده تأثيره الهجومي.

أحمد فتوح.. ثغرة دفاعية وصفر هجوميًا

لا يزال أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، بعيدًا تمامًا عن مستواه، ليصبح نقطة ضعف واضحة في تشكيل الزمالك.

فدفاعيًا خسر جميع الالتحامات الهوائية، وفقد 50% من الالتحامات الأرضية.

هجوميًا لم يترك أي بصمة حقيقية رغم إرساله 4 عرضيات صحيحة بلا خطورة.

محمد إسماعيل.. خطأ قاتل في الهدف

رغم الأداء الدفاعي الجيد، ارتكب محمد إسماعيل هفوة كبيرة بعدما غطى التسلل في لقطة هدف التعادل، ليهدر على فريقه فوزًا كان في المتناول.

غياب خوان ألفينا يثير الجدل

أثار البرازيلي خوان ألفينا الجدل بتعمده الحصول على بطاقة صفراء في مباراة الإسماعيلي، ليغيب عن مواجهة الجونة ويتأكد وجوده في مباراة القمة.

البطاقة جاءت في الدقيقة 91 باعتراض غير مبرر، وهو ما اعتبره جمهور الزمالك تصرفًا غير احترافي في توقيت حاسم.