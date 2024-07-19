رغم استئثاره بكل الأضواء في العالم يوم الثلاثاء الماضي، خلال حفل تقديمه الأسطوري من قبل ناديه الجديد ريال مدريد، حصد النجم الفرنسي كيليان مبابي الاهتمام عندما ظهر في مقطع فيديو تحفيزي لشركة الملابس والتجهيزات الرياضية الأمريكية "نايكي" وذلك قبل أسبوع على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقدمت شركة "نايكي" مقطع فيديو تحفيزيا من أجل السير على طريق المثابرة والاجتهاد لتحقيق النجاح في الميدان الرياضي.

ويدوم الفيديو التحفيزي دقيقة ونصف الدقيقة فيما يتضمن 18 من العبارات التحفيزية التي جاءت على ألسنة 18 من النجوم الذين ظهروا تباعا في الشريط القصير، فيما تمحورت كل العبارات التي تم ترجمتها في النسخة العربية للفيديو، حول ضرورة السير على طريق النجاح بالعزيمة والعمل والمثابرة.

ويبدأ الفيديو الذي جمع 18 نجما في عدة رياضات من خلال عباراة "هل أنا سيئ؟" حتى العبارة الأخيرة "الفوز ليس للجيمع"في رسالة سعت شريكة"نايكي"إلى أن تستلهم منها الرغبة في النجاح رغم الصعوبات.

ويشارك في مقطع الفيديو الدعائي نجوم الكرة العالمية كيليان مبابي وزميلة في ريال مدريد فينيسيوس جونيور فضلا عن أسطورة الريال والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وظهر كل من كريستيانو ومبابي وجونيور بأقمصة منتخبات بلدانهم في الفيديو الذي شهد أيضا مشاركة نجوم كرة السلة الراحل كوبي براينت وليبرون جيمس وفيكتور ويمبانيا ونجمة التنس سيرينا ويليامز وغيرهم من مشاهير الرياضة.