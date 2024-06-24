أمريكا تحقق فوزًا سهلًا على بوليفيا في "كوبا أمريكا"
حقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فوزًا سهلًا على حساب بوليفيا بنتيجة 2-0 ، فجر الاثنين، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا التي تقام على الأراضي الأمريكية.
تقدم كريستيان بوليسيتش مبكرًا لصالح المنتخب الأمريكي في الدقيقة الثالثة بتسديدة رائعة سكنت شباك بوليفيا.
وأضاف المنتخب الأمريكي الهدف الثاني فلوريان بالوجون في الدقيقة 44 من هجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية عززت تقدم بلاده.
واستحوذ المنتخب الأمريكي على مجريات الأمور منذ البداية تحت أنظار أكثر من 47 ألف مشجع حضروا المباراة الأولى لأصحاب الأرض.
ونجح المنتخب الأمريكي في حصد أول 3 نقاط في مشوار بطولة كوبا أمريكا عقب تغلبه على بوليفيا.
وتضم المجموعة الثالثة أيضًا منتخب أوروغواي الذي يفتتح مشواره بمواجهة بنما في هذه الجولة.
وافتتحت منافسات كوبا أمريكا بفوز منتخب الأرجنتين على حساب كندا بنتيجة 2-0 ثم تعادل منتخب تشيلي مع بيرو دون أهداف لحساب المجموعة الأولى.
وفاز منتخب فنزويلا على حساب الإكوادور بنتيجة 2-1 كما تغلب منتخب المكسيك على جامايكا بنتيجة 1-0 في المجموعة الثانية.