أمريكا تحقق فوزًا سهلًا على بوليفيا في "كوبا أمريكا"

حقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فوزًا سهلًا على حساب بوليفيا بنتيجة 2-0 ، فجر الاثنين، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا التي تقام على الأراضي الأمريكية.

تقدم كريستيان بوليسيتش مبكرًا لصالح المنتخب الأمريكي في الدقيقة الثالثة بتسديدة رائعة سكنت شباك بوليفيا.