ردّ ناري من الإفريقي بعد تعيين فوزي البنزرتي مدربا لمنتخب تونس

قرر النادي الإفريقي، صاحب المركز الأخير في مجموعة الصراع على لقب الدوري التونسي سحب ثقته من الاتحاد التونسي لكرة القدم وذلك بعد أقل من يوم من تعيين فوزي البنزتي مدربا لمنتخب نسور قرطاج، وذلك وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم النادي رفيق الزعفراني مساء اليوم السبت.

وخلف تعيين البنزرتي (74 عاما) على رأس الجهاز الفني للمنتخب موجة من الغضب في أوساط النادي الإفريقي وردود أفعال عنيفة بين جماهيره التي اعتبرت أن الإعلان عن تعيين البنزرتي في وقت كان يقود الإفريقي في مباراته أمام الملعب التونسي، يعتبر إساءة كبيرة للنادي ودليلا على عدم احترام مكانته وهيبته.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة عن تعيين فوزي البنزرتي مدربا لنسور قرطاج خلفا لمنتصر الوحيشي الذي تولى المهمة بشكل مؤقت منذ مارس الماضي قبل أن يتخذ اتحاد الكرة قرارا بإقالته عقب التعادل المخيب مع ناميبيا (0 ـ0) لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وقال رفيق الزعفراني في تصريحات لإذاعة "موزاييك آف آم" الخاصة: "يؤكد النادي الإفريقي قرار سحب ثقته رسميا من اتحاد الكرة بسبب ما لاحظه من إساءة للنادي ولتاريخه وذلك بالتعاقد مع مدرب الفريق فوزي البنزرتب للإشراف على المنتخب دون استشارة مسؤولي الفريق."

وأضاف: "النادي الإفريقي لا يعترض على القرار، فالمدرب فوزي البنزرتي حرّ في التعاقد مع أي ناد أو منتخب، لكن لديه مهمة مع الإفريقي، وتوقيت إعلان اتحاد الكرة عن القرار فيه شبهات الإساءة لفريقنا، إذ كان أحرى بالاتحاد أن ينتظر نهاية مباراة الإفريقي والملعب التونسي ثم يعلن عن قراره، حتى لا يشوش على الفريق ولا يشتت تركيز لاعبيه."

ونقل مسؤول النادي الإفريقي حالة الغضب والاستياء في أوساط الفريق الأحمر والأبيض قائلا: "ليست المرة الأولى التي يتعاقد فيها المنتخب مع مدرب يزاول مهمته في أحد الأندية، ولكن كان من سلامة الذوق الانتظار قبل إعلان القرار، النادي الإفريقي يؤكد سحب ثقته رسميا من اتحاد كرة القدم.