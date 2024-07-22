وجه نادي سانتوس رسالة خاصة إلى لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بعد ظهوره مرتديًا قميص الفريق البرازيلي.

ونشر اللاعب الشاب صورة له عبر "إنستغرام" وهو يرتدي قميص فريق سانتوس، مطبوعًا عليه اسم ورقم نيمار داسيلفا، مع الفريق البرازيلي في آخر موسم له قبل أن ينتقل إلى برشلونة، في 2013.

وعلى الفور تفاعل نادي سانتوس مع الصورة، وأعاد نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وعلق: "هذا القميص تاريخي جدًّا يا يامال، سنقدم لك القميص الجديد إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك القدوم إلى فيلا بيلميرو واغتنم الفرصة لزيارة الملعب المقدس لكرة القدم العالمية أثناء إجازتك".

وكان لامين يامال صرح سابقًا بأنه من عشاق النجم البرازيلي نيمار، ويحب مشاهدته دائمًا وهو يلعب.

ويقضي صاحب الـ 17 عامًا، عطلته الصيفية في الوقت الحالي بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة "يورو 2024"، منتصف الشهر الحالي.

وقدم يامال، مستويات مميزة للغاية في البطولة بعدما صنع أربعة أهداف وسجل هدفًا، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب.

إلى ذلك، يخوض نيمار حاليًّا المرحلة الأخيرة من مرحلة التأهيل، وذلك من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع فريق الهلال السعودي في المسابقات المحلية والقارية.

ومن المتوقع أن يعود نيمار لقائمة الهلال، خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد التعافي بشكل تام.