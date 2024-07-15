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رياضة

نجم إنجلترا أبرز متضرر.. تطور جديد في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2024

أفرز تتويج إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا معطيات جديدة في ترتيب المرشحين للجائزة
نجم إنجلترا أبرز متضرر.. تطور جديد في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2024
منتخب إسبانياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 1:12 م

أفرز تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، عقب الفوز (2 ـ 1) على إنجلترا مساء الأحد في المباراة النهائية مستجدات جديدة ومفاجآت بخصوص قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وتوجت إسبانيا بلقبها القاري الرابع مساء الأحد في موقعة مثيرة أمام إنجلترا (2 ـ 1) على ملعب أولمبيا ستايدن في برلين لتنهي مسيرة لافتة في النسخة الحالية حققت خلالها الفوز في مبارياتها السبع.

وذكرت تقارير إخبارية إن تتويج إسبانيا باللقب الأوروبي سيقلب كل الموازين في الصراع على جائزة الكرة الذهبية للعام 2024، فبينما كانت الترشيحات تصب في مصلحة نجم الكرة الإنجليزية وريال مدريد، جود بيلنغهام المتوج منذ أسابيع بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع الريال، أصبح منافسه في النهائي، ولاعب منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي رودري في المرتبة الأولى حسب آراء الملاحظين.

وأحرز رودري لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع المان سيتي، ولقب كأس أمم أوروبا مع إسبانيا كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة ما يجعله مرشحا بشدة للفوز بالكرة الذهبية.

أما بخصوص فينيسيوس جونيور، لاعب منتخب البرازيل فرغم تألقه مع الريال إلا أن إقصاء منتخب السامبا من كوبا أمريكا بشكل مبكر سيضعه خلف رودري.

ويحتل رودري وفق التوقعات حتى الآن المركز الأول كمرشح بارز لإحراز الكرة الذهبية، بينما يأتي خلفه فينيسيوس ثم جود بيلنغهام.

ويأتي رابعا داني كارفاخال لاعب إسبانيا، ولاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين وتوني كروس لاعب ألمانيا، بينما يحل كيليان مبابي في المركز السابع أمام هاري كين وفيل فودين (إنجلترا) ونيكو ويليامز (إسبانيا).

وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية في باريس في 28 أكتوبر 2024، فيما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 4 سبتمبر 2024.

رياضةيورو 2024الكرة الذهبية

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