جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

عرف نادي برشلونة الإسباني أسماء منافسيه الثمانية في الدور التمهيدي (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2025/2026، الذي يشهد تغييراً جذرياً في شكل البطولة.

ويأتي تصنيف النادي الكتالوني، الذي بلغ نصف نهائي النسخة الماضية قبل أن يودعها على يد إنتر ميلان الإيطالي في مباراة مثيرة، ضمن المستوى الأول في القرعة، التي وضعته في مسار مواجهات قوية منذ انطلاق المنافسات.

وبعزيمة متجددة وطموح واضح للظفر بلقبه السادس في المسابقة، سيتعين على فريق "البلوغرانا" خوض غمار منافسة شرسة ضد خصوم متنوعين من مختلف الدوريات الأوروبية.

منافسو برشلونة في دور المجموعات:

باريس سان جيرمان (فرنسا)

تشيلسي (إنجلترا)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

كلوب بروغ (بلجيكا)

أولمبياكوس (اليونان)

سلافيا براغ (جمهورية التشيك)

كوبنهاغن (الدنمارك)

نيوكاسل يونايتد (إنجلترا)

مواعيد منافسات دور المجموعات:

الجولة الأولى: 16-18 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: 30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: 21-22 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: 4-5 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: 25-26 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: 9-10 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: 20-21 يناير 2026

الجولة الثامنة: 28 يناير 2026

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، يوم السبت 30 مايو 2026.