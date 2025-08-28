جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها
عرف نادي برشلونة الإسباني أسماء منافسيه الثمانية في الدور التمهيدي (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2025/2026، الذي يشهد تغييراً جذرياً في شكل البطولة.
ويأتي تصنيف النادي الكتالوني، الذي بلغ نصف نهائي النسخة الماضية قبل أن يودعها على يد إنتر ميلان الإيطالي في مباراة مثيرة، ضمن المستوى الأول في القرعة، التي وضعته في مسار مواجهات قوية منذ انطلاق المنافسات.
وبعزيمة متجددة وطموح واضح للظفر بلقبه السادس في المسابقة، سيتعين على فريق "البلوغرانا" خوض غمار منافسة شرسة ضد خصوم متنوعين من مختلف الدوريات الأوروبية.
باريس سان جيرمان (فرنسا)
تشيلسي (إنجلترا)
آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)
كلوب بروغ (بلجيكا)
أولمبياكوس (اليونان)
سلافيا براغ (جمهورية التشيك)
كوبنهاغن (الدنمارك)
نيوكاسل يونايتد (إنجلترا)
مواعيد منافسات دور المجموعات:
الجولة الأولى: 16-18 سبتمبر 2025
الجولة الثانية: 30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2025
الجولة الثالثة: 21-22 أكتوبر 2025
الجولة الرابعة: 4-5 نوفمبر 2025
الجولة الخامسة: 25-26 نوفمبر 2025
الجولة السادسة: 9-10 ديسمبر 2025
الجولة السابعة: 20-21 يناير 2026
الجولة الثامنة: 28 يناير 2026
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، يوم السبت 30 مايو 2026.