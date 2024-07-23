كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي قدمت عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الغاني محمد قدوس، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي، لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويُعتبر قدوس من أبرز اللاعبين في وست هام، الذي انتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 قادمًا من أياكس أمستردام.

ويرتبط اللاعب صاحب الـ23 عامًا بعقد مع وست هام إلى يونيو 2026.

ووفقًا لِما ذكره موقع "football ghana"، اليوم الثلاثاء، فإن النادي السعودي يستعد لتقديم عرض مغرٍ بقيمة 13 مليون يورو في الموسم لإغراء اللاعب الغاني الدولي للانضمام لدوري روشن.

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ويعد قدوس، أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا، لذا حدد وست هام قيمة الشرط الجزائي في عقده بمبلغ ضخم قدره 85 مليون جنيه إسترليني.

وأشار الموقع إلى أنه رغم أن العرض الذي قدمه النصر مغريًا، فإنه يبدو أن قدوس يميل للبقاء بالدوري الإنجليزي لموسم آخر.

وسجل محمد قدوس البالغ من العمر 23 عامًا، 18 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، خلال 48 مباراة عبر كل المسابقات؛ ما جعله مطلوبًا في دوري روشن السعودي.