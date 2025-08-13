إمام عاشور لن يجدد إلا بهذه الشروط.. خالد الغندور يصدم جمهور الأهلي

وجّه الإعلامي خالد الغندور صدمة لجماهير النادي الأهلي المصري، بعد حديثه عن مستقبل إمام عاشور، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد كشفه عن شروط اللاعب الصارمة لتجديد تعاقده مع الفريق الأحمر.

أخبار ذات علاقة خوفا من الأثر السلبي.. الأهلي يتخذ قرارا صارما تجاه إمام عاشور

ويواجه إمام عاشور إدارة الأهلي بمطالب جديدة، في وقت يشكل وجوده "معضلة" للنادي، خاصة بعد التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر.

وكانت إدارة الأهلي تسعى سابقًا لتعديل عقد عاشور وضمه للفئة الأولى من اللاعبين، في محاولة لضمان بقائه.

ويغيب النجم الشاب حاليًّا عن الملاعب بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، إذ خضع لعملية جراحية ولا يزال يخضع للعلاج والتأهيل.

أخبار ذات علاقة لم يدفع جنيها واحدا.. عامل في الزمالك يحرج إمام عاشور

مطالب صادمة

كشف الغندور، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، عن شروط إمام عاشور لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي.

وقال الغندور: "لن يمدد إمام عاشور تعاقده مع الأهلي لمدة سنتين إلا لو حصل من بداية الموسم على عقد يفوق أو يتساوى مع عقد زيزو أو تريزيغيه، لأنه هداف الفريق والأصغر سنًا".