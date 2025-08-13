وزير الخارجية المصري: العملية العسكرية الإسرائيلية والتوسع فيها داخل غزة لن تحقق لإسرائيل الأمن

logo
رياضة

إمام عاشور لن يجدد إلا بهذه الشروط.. خالد الغندور يصدم جمهور الأهلي

إمام عاشور لن يجدد إلا بهذه الشروط.. خالد الغندور يصدم جمهور الأهلي
إمام عاشورالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
13 أغسطس 2025، 5:22 م

وجّه الإعلامي خالد الغندور صدمة لجماهير النادي الأهلي المصري، بعد حديثه عن مستقبل إمام عاشور، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد كشفه عن شروط اللاعب الصارمة لتجديد تعاقده مع الفريق الأحمر.

أخبار ذات علاقة

خوفا من الأثر السلبي.. الأهلي يتخذ قرارا صارما تجاه إمام عاشور

خوفا من الأثر السلبي.. الأهلي يتخذ قرارا صارما تجاه إمام عاشور

 ويواجه إمام عاشور إدارة الأهلي بمطالب جديدة، في وقت يشكل وجوده "معضلة" للنادي، خاصة بعد التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر. 

وكانت إدارة الأهلي تسعى سابقًا لتعديل عقد عاشور وضمه للفئة الأولى من اللاعبين، في محاولة لضمان بقائه.

ويغيب النجم الشاب حاليًّا عن الملاعب بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، إذ خضع لعملية جراحية ولا يزال يخضع للعلاج والتأهيل.

أخبار ذات علاقة

لم يدفع جنيها واحدا.. عامل في الزمالك يحرج إمام عاشور

لم يدفع جنيها واحدا.. عامل في الزمالك يحرج إمام عاشور

 مطالب صادمة

كشف الغندور، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، عن شروط إمام عاشور لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي.

وقال الغندور: "لن يمدد إمام عاشور تعاقده مع الأهلي لمدة سنتين إلا لو حصل من بداية الموسم على عقد يفوق أو يتساوى مع عقد زيزو أو تريزيغيه، لأنه هداف الفريق والأصغر سنًا".

8e876e3b-c6ee-415f-b0a0-a8784269c37a
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC