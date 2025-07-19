قرار المحكمة الرياضية يصدم الاتحاد بشأن أحداث مباراة الأهلي طرابلس

أصدر نادي الأهلي طرابلس الليبي بياناً رسمياً أعلن خلاله صدور قرار رسمي من محكمة التحكيم الرياضي الدولية (TAS) اليوم السبت برفض طلب نادي الاتحاد المتعلق بإيقاف إجراءات تخص نتائج مباراة الديربي التي أقيمت في 18 يونيو الماضي بالدوري المحلي.

وتوقفت المباراة بعد أن سجل اللاعب نوفل الزرهوني هدف التقدم لصالح الاتحاد في مرمى الأهلي بعد مرور 39 دقيقة ثم اتجه نحو مقاعد بدلاء الأهلي ما أشعل الأجواء وأدى لاشتباكات مؤسفة بين اللاعبين وشغب جماهيري تسبب في عدم استكمال اللقاء.

#شاهد_بالفيديو للعلم دخول جميع الموجودين في دكة البدلاء للفريق المنافس للملعب قبل احتفال اللاعب صبحي المبروك بهدف نوفل الزرهوني …. يتبع Posted by Al ittihad SC on Thursday, June 19, 2025

وأقر الاتحاد الليبي يوم 28 يونيو الماضي بعض العقوبات التأديبية بحق اللاعب حمدو الهوني نجم الأهلي طرابلس واللاعب صبحي المبروك نجم الاتحاد بالإيقاف 3 مباريات وبعض العقوبات المالية الخاصة بجماهير الفريقين مع إلغاء نتيجة المباراة.

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وحرك نادي الاتحاد القضية رقم 2025/4/11587 ضد الاتحاد الليبي لكرة القدم والنادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الفريقين في الدوري المحلي مطالباً باحتساب نتيجة اللقاء لصالحه.

وبحسب البيان فإن قرار المحكمة الدولية جاء واضحاً برفض إصدار أي تدابير وقتية لصالح نادي الاتحاد، بعد أن تأكدت المحكمة من عدم وجود أي ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح قد يلحق بنادي الاتحاد.

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ورفضت المحكمة أيضاً البت في القرار بالشق المستعجل بسبب عدم إمكانية التنبؤ بنتائج المنافسات الرياضية استنادا إلى غياب لاعبين أو هوية الفريق المنافس، وفق ما جاء في دفوعات نادي الاتحاد.

وقال البيان: "فشل نادي الاتحاد في تقديم أي أدلة تدعم موقفه القانوني أدى إلى هذا القرار بجانب صحة وقانونية موقف النادي الأهلي".

وعبر النادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد المشاي عن رضاه عن هذا الحكم مؤكداً مضيـه قدما في مسيرته بعزم وثقة، متمسكا بحقوقه ومكتسباته في إطار القانون والعدالة الرياضية.