هدف كريستيانو رونالدو في مباراة مانشستر يونايتد وشيريف (فيديو)
أحرز النجم البرتغالي كريستيانو هدف فريق مانشستر يونايتد الثالث في شباك شيريف تيراسبول، خلال المباراة التي تقام اليوم الخميس بالدوري الأوروبي.
وعاد رونالدو للمشاركة مع مانشستر يونايتد مرة أخرى، بعد استبعاده من مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي بسبب غضبه من جلوسه احتياطيًا أمام توتنهام.
وكان يونايتد متقدمًا حتى الدقيقة 80 بثنائية نظيفة، حتى جاء رونالدو وأحرز الهدف الثالث.
يذكر أن رونالدو رفض المشاركة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كبديل، وغادر أرض الملعب قبل نهاية اللقاء.
واحتفظ المدرب الهولندي باللاعب المخضرم على دكة البدلاء، لكن الجميع تفاجأ برونالدو يغادر الملعب قبل انتهاء المباراة المهمة، ما خلق تكهنات حول انزعاجه من عدم الدفع به.
وعاقب تين هاغ رونالدو بالتدرب منفردا، ثم استبعده من مباراة الفريق أمام تشيلسي، قبل أن يقرر إعادته مجددا لقائمة الفريق أمام شيريف في مسابقة الدوري الأوروبي.
وعلى الرغم من إصرار تين هاغ المعلن على الاحتفاظ بكريستيانو رونالدو، يبدو أن خروج اللاعب من أولد ترافورد يناير المقبل أمر منطقي في ظل العلاقة المتوترة للغاية بين المدرب واللاعب.
وانتشرت تقارير مؤخرا عن رغبة تود بويلي مالك نادي تشيلسي في التعاقد مع كريستاينو رونالدو، الذي يملك أيضا عرضا ضخما من نادي الهلال في المملكة العربية السعودية.