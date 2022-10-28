هدف كريستيانو رونالدو في مباراة مانشستر يونايتد وشيريف (فيديو)

يذكر أن رونالدو رفض المشاركة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كبديل، وغادر أرض الملعب قبل نهاية اللقاء.

واحتفظ المدرب الهولندي باللاعب المخضرم على دكة البدلاء، لكن الجميع تفاجأ برونالدو يغادر الملعب قبل انتهاء المباراة المهمة، ما خلق تكهنات حول انزعاجه من عدم الدفع به.

وعاقب تين هاغ رونالدو بالتدرب منفردا، ثم استبعده من مباراة الفريق أمام تشيلسي، قبل أن يقرر إعادته مجددا لقائمة الفريق أمام شيريف في مسابقة الدوري الأوروبي.

وعلى الرغم من إصرار تين هاغ المعلن على الاحتفاظ بكريستيانو رونالدو، يبدو أن خروج اللاعب من أولد ترافورد يناير المقبل أمر منطقي في ظل العلاقة المتوترة للغاية بين المدرب واللاعب.

وانتشرت تقارير مؤخرا عن رغبة تود بويلي مالك نادي تشيلسي في التعاقد مع كريستاينو رونالدو، الذي يملك أيضا عرضا ضخما من نادي الهلال في المملكة العربية السعودية.