ترتيب الدوري الأردني بعد تعادل الحسين إربد مع الرمثا وفوز الفيصلي (فيديو)

أسدلت الستارة، اليوم الثلاثاء، على منافسات الجولة الرابعة للدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم.

وفرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة الحسين إربد ضد الرمثا في قمة مباريات الجولة الرابعة للدوري الأردني.

وشهدت المباراة فرصة خطيرة لصالح اللاعب عودة الفاخوري جناح الحسين إربد بعدما وجه تسديدة ردها القائم.

وطالب الرمثا بضربة جزاء بعد سقوط اللاعب مصعب اللحام في منطقة جزاء الحسين إربد دون مخالفة.

وتعادل أيضاً الوحدات خارج ملعبه مع الأهلي دون أهداف بينما حقق الفيصلي فوزاً مثيراً على حساب ضيفه شباب الأردن بنتيجة 2-1.

وسجل ثنائية الفيصلي اللاعب أحمد العرسان الذي افتتح الأهداف في الدقيقة 8، ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة 90، بينما سجل هدف شباب الأردن مالك آلان في الدقيقة 68.

وفيما يلي ترتيب الدوري الأردني بعد ختام الجولة الرابعة:

1. الرمثا (10 نقاط)

2. الفيصلي (9 نقاط)

3. الحسين إربد (8 نقاط)

4. الوحدات (7 نقاط)

5. البقعة (7 نقاط)

6. السلط (5 نقاط)

7. الجزيرة (4 نقاط)

8. الأهلي (4 نقاط)

9. شباب الأردن (نقطة واحدة)

10. سما السرحان (دون نقاط)