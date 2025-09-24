مانشستر سيتي يعبر هدرسفيلد ويتأهل لدور الـ16 في كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على مضيفه هدرسفيلد تاون بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء.

السيتي واجه تكتلًا دفاعيًا من أصحاب الأرض منذ الدقائق الأولى، لكن الحل جاء بمهارة فردية من فيل فودين في الدقيقة 18.

واستلم فودين الكرة خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، مانحًا فريقه الأفضلية.

في الشوط الثاني واصل مانشستر سيتي ضغطه الهجومي، وتمكن سافينيو من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وجاء الهدف أيضًا من تسديدة قوية اصطدمت بسقف العارضة قبل أن تهز الشباك، ليؤمن سافينيو تأهل فريقه.

بهذا الفوز، واصل مانشستر سيتي مسيرته في البطولة بثقة، فيما منح بيب غوارديولا الفرصة لعدد من لاعبيه البدلاء لإثبات قدراتهم قبل العودة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي السبت المقبل.