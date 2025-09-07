"خليفة" وسام أبو علي.. وكيل أسد الحملاوي يرد على مفاوضات الأهلي المصري

رد ياسين الطاهري، وكيل المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لاعب فريق كاريوفا الروماني، على التقارير التي تحدثت عن وجود اهتمام من جانب الأهلي المصري بضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت تقارير أخيرة إلى أن الأهلي يفاوض الحملاوي ليقود هجوم الأهلي في الفترة المقبلة، ليكون خلفًا لمواطنه وسام أبو علي، الذي رحل عن الفريق وانضم إلى كولومبوس كرو الأمريكي؛ ما ترك الفريق الأحمر في أزمة هجومية واضحة.

وسقط الأهلي في الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز أمام منافسه بيراميدز بثنائية نظيفة؛ ما دعا الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لإقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني، وجهازه المعاون، وتم تعيين عماد النحاس مدربًا "مؤقتًا".

وانضم الحملاوي إلى كاريوفا الروماني هذا الصيف قادمًا من سيليزيا فروتسواف البولندي.

وقال ياسين الطاهري في تصريحات تلفزيونية: "أسد الحملاوي التحق باللعب في ناد روماني، وبالتالي نحن نركز في أن يقدم أفضل ما لديه بصرف النظر عن اهتمام أي ناد آخر، أنا لا أرى أي ضغوط في هذا التوقيت، هناك اهتمام بتركيز اللاعب مع فريقه".

وأضاف: "فيما يخص الأهلي أو الزمالك، لم يكن هناك أي تواصل رسمي على مستوى الناديين، الأمر لا يتعلق بالأهلي أو فريق بعينه، لكن في الوقت الحالي ليس هذا هو الوقت المناسب لنتفاوض مع أي فريق آخر".

وتابع: "نحن نلعب كرة القدم طوال الوقت ونشارك في البطولة برومانيا ونركز على حصد البطولات وتسجيل الأهداف، وهذا ليس توقيت الحديث عن أي أمور أخرى".

وبسؤاله عن هل كان هناك اهتمام سابق من الزمالك والأهلي بضم الحملاوي؟ شدد: "نعم، كان هناك اهتمام بالتعاقد مع موكلي، وجرت بعض المفاوضات بشكل مباشر وغير مباشر".

واختتم: "لكن في الوقت الحالي لدينا الكثير من الأسباب تجعلنا نتجنب الحديث عن أي أمور أخرى، هناك الكثير من الأندية الكبرى مهتمة بالتعاقد مع اللاعب، لكن نحن اخترنا التركيز على المشروع الحالي للاعب وهذا كان خيارنا".

وأسد الحملاوي هو مهاجم فلسطيني وُلد في السويد، ويبلغ من العمر 24 عامًا (مواليد 27 أكتوبر 2000).

بدأ الحملاوي مسيرته بين ناشئي أنغيلهولمس السويدي، الذي صعده للفريق الأول في 2019.

وانتقل النجم الفلسطيني حرًّا إلى هلسينبورغس في صيف 2020، ثم أعير إلى سودرا بعد عامين، ولمدة 6 أشهر.

ولأول مرة في مارس 2024، انتقل الحملاوي خارج السويد، تحديدًا إلى برايم بانكوك التايلندي في صفقة انتقال حر، وفي نوفمبر من العام ذاته، عاد إلى السويد عبر بوابة أوديفولد، الذي باعه إلى سلاسك في يناير 2025.

وسجل أسد الحملاوي مؤخرًا مع فريقه الروماني ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام سراييفو البوسني في الدور التمهيدي المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.