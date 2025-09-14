رونالدو قد يدخل قائمة الهدافين.. السالمي يرعب حارس الخلود (فيديو)

وجّه الإعلامي الرياضي عماد السالمي رسالة مرعبة إلى الأرجنتيني خوان كوزاني، حارس مرمى فريق الخلود، قبل مواجهة النصر وقائده الأسطورة كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الأحد.

ويتطلع فريق النصر لمواصلة بدايته المثالية في الدوري السعودي، عندما يستضيف الخلود مع ختام منافسات الجولة الثانية، في المباراة التي ستجمع بينهما، الأحد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

كان النصر أرسل إنذارًا مبكرًا للمنافسين بفوزه العريض على التعاون في الجولة الأولى، ويسعى لكتابة رحلة مثالية من أجل المنافسة على لقب دوري روشن للمحترفين، عندما يلتقي الخلود الذي تعرَّض لخسارة أولى في الموسم على يد الاتفاق.

وقال عماد السالمي في تصريحات تلفزيونية: "النصر ثالث أقوى هجوم في الدوري برصيد 5 أهداف، والاتحاد أولا برصيد 9 أهداف، ثم الخليج (7 أهداف)، واختبار صعب لحارس الخلود، وجدول ترتيب الهدافين به اسم غير موجود أين كريستيانو رونالدو؟.. ونحن معتادون على أنه من أول جولة حتى آخر جولة في قائمة الهدافين، وفرصة كبيرة يدخل القائمة بسبب امتلاكه إمكانيات عالية بقيادته خطًّا هجوميًّا ناريًّا قويًّا سيتعب الخلود بشكل كبير".

وكان "الدون" عاد للمشاركة مع النصر بعد فترة التوقف الدولي وخوضه مباراتين مع البرتغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، محققًا أرقامًا رائعة.

وعادل كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف، خلال تصفيات كأس العالم، بعدما قاد البرتغال إلى فوز مثير على المجر في بودابست، ضمن التصفيات المؤهِّلة للمونديال.

وسجل النجم البرتغالي هدفه الـ39 في التصفيات، ليصبح الهدّاف التاريخي المشترك إلى جانب الغواتيمالي كارلوس رويز، متقدمًا بثلاثة أهداف على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي عمر الأربعين، رفع رونالدو رصيده الدولي إلى 141 هدفًا في 223 مباراة بقميص منتخب بلاده، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال.