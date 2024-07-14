الصفاقسي التونسي يكشف عن مفاوضاته لضم نجم الأهلي المصري

كشف جوهر العذار، المتحدث الرسمي للصفاقسي التونسي، عن مفاوضات ناديه مع الأهلي المصري، لضم التونسي محمد الضاوي "كريستو"، لاعب الفريق الأحمر، في الفترة الحالية.

وكان محمد الضاوي كريستو انضم إلى صفوف الأهلي في انتقالات يناير 2023، قادمًا من فريق النجم الساحلي التونسي، بعقد مدته 4 سنوات ونصف.

وقال العذار في تصريحات تلفزيونية: "يوجد بالفعل اهتمام من جانب الصفاقسي التونسي بضم محمد الضاوي، لاعب الأهلي، وبالفعل تمت اتصالات بين الناديين لكن الأمور لم تصل إلى وجود عرض رسمي".

وأضاف: "اللاعب على ذمة النادي الأهلي في الوقت الحالي واللاعب لديه رغبته، ولا يوجد أي شيء تم بصفة رسمية، ولم ترتقِ الاتصالات إلى أي شيء في إطار رسمي حاليًا".

وتابع: "الأمر متعلق بإدارة اللاعب ونحن في اتصالات مع الأهلي وإذا حدث اتفاق بين الناديين سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة".

وكان نادي الرجاء المغربي بدوره قد أرسل عرضًا خلال الأيام الماضية لضم كريستو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على على سبيل الإعارة مع وجود بند يتضمن أحقية شراء اللاعب التونسي، وفقا لتقارير صحفية.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة وصنع هدفا.