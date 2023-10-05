الأهلي يكشف حقيقة عروض احتراف محمد عبدالمنعم

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى أن محمد عبد المنعم طلب خوض تجربة الاحتراف، ورفض تمديد عقده مع الأهلي.

وأكدت تلك التقارير أن محمد عبد المنعم افتعل أزمة داخل الفريق بسبب رفض تمديد عقده مع الفريق الأحمر، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال توفيق للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتلقَ أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "ما يتردد بخصوص هذا الشأن كلام غير صحيح، واللاعب يقدم أفضل مستوياته الفنية والبدنية، وبات أحد الركائز الأساسية لخط دفاع المنتخب الوطني".

واختتم: "اللاعب يزداد تألقًا مباراة بعد الأخرى، لأنه يشعر بالراحة والسعادة في النادي والتقدير والحب من جانب جماهير الأهلي، وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل متميز، ويبذل أقصى ما لديه في كل المباريات".