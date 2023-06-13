تفاعل غريب من غريليش.. وغوارديولا يدخن السيجار في احتفال مانشستر سيتي بالثلاثية (فيديو)

وكرر المدرب الإسباني بيب غوارديولا احتفاله بتدخين السيجار.

وحقق غوارديولا الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه، وكانت الأولى موسم 2008/2009 مع برشلونة.

ومثل بقية اللاعبين وعناصر الجهاز الفني ارتدى غوارديولا قميصًا كتب عليه "الفائزون".

وكتب مانشستر سيتي اسمه في سجلات التاريخ بعدما حقق الثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو الإنجاز الذي حققه عدد قليل من الأندية، أبرزها مانشستر يونايتد في 1999 وبرشلونة في 2009 وإنتر ميلان في 2010 وبايرن ميونخ في 2013.

ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة منذ التعاقد مع غوارديولا في 2016، كما حقق الفريق اللقب الثامن له في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والسابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، والأول في دوري أبطال أوروبا.