تفاعل غريب من غريليش.. وغوارديولا يدخن السيجار في احتفال مانشستر سيتي بالثلاثية (فيديو)
تفاعل جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي مع الجماهير خلال احتفالات الفريق بالفوز بالثلاثية، اليوم الإثنين.
وأظهر مقطع فيديو نزول غريليش من حافلة اللاعبين للاحتفال بطريقة غريبة مع المشجعين الذين اصطفوا بالآلاف احتفالًا بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وخلال احتفاله ارتدى غريليش قميص عناصر الأمن وبدا سعيدًا للغاية خلال احتفالات اللاعبين مع الجماهير.
وكرر المدرب الإسباني بيب غوارديولا احتفاله بتدخين السيجار.
وحقق غوارديولا الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه، وكانت الأولى موسم 2008/2009 مع برشلونة.
ومثل بقية اللاعبين وعناصر الجهاز الفني ارتدى غوارديولا قميصًا كتب عليه "الفائزون".
وكتب مانشستر سيتي اسمه في سجلات التاريخ بعدما حقق الثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو الإنجاز الذي حققه عدد قليل من الأندية، أبرزها مانشستر يونايتد في 1999 وبرشلونة في 2009 وإنتر ميلان في 2010 وبايرن ميونخ في 2013.
ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة منذ التعاقد مع غوارديولا في 2016، كما حقق الفريق اللقب الثامن له في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والسابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، والأول في دوري أبطال أوروبا.
ويمكن لمانشستر سيتي أن يحقق السداسية التي حققها برشلونة وبايرن ميونخ.
وسيلعب مانشستر سيتي مع إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي يوم 16 أغسطس، وتقام المباراة على ملعب كارايسكاكيس في اليونان.
كما سيشارك مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، وتقام النسخة المقبلة في السعودية بين 12 و22 ديسمبر المقبل.
ويتجدد الصراع بين مانشستر سيتي وآرسنال، وهذه المرة في كأس الدرع الخيرية.