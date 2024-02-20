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ما سبب اعتذار غوارديولا لكالفن فيليبس؟

بعد انتقاله إلى وست هام

اعتذر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لكالفن فيليبس، إثر قوله، إن لاعب الوسط كان يعاني من زيادة في الوزن عند عودته من كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال غوارديولا للصحفيين، إن فيليبس لم يكن في حال جيدة للمشاركة في الحصص التدريبية، بعد عودته من قطر ومشاركته في 40 دقيقة فقط في مباراتين كبديل في مشوار إنجلترا بالبطولة.

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وعانى فيليبس من فترة صعبة في سيتي، بعد انضمامه لليدز يونايتد عام 2022؛ إذ بدأ ست مباريات فقط خلال 18 شهرا، وانضم اللاعب (28 عاما) إلى وست هام يونايتد على سبيل الإعارة الشهر الماضي.

وبعد انتقاله إلى وست هام، قال لاعب الوسط إن ثقته بنفسه تلقت "ضربة كبيرة" بسبب تعليقات غوارديولا.

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وقال غوارديولا أمس الاثنين "نعم، أنا اسف. أعتذر له. لقد تحدثت معه قبل (التعليقات). لم أتحدث أبدا مع الفريق قبل أن أقول شيئا هنا (للصحفيين)، أو مع اللاعب في هذه الحالة".

ويمكن لسيتي، صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز تقليص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطة واحدة، في حال فوزه على ضيفه برنتفورد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

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