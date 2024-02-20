ما سبب اعتذار غوارديولا لكالفن فيليبس؟

اعتذر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لكالفن فيليبس، إثر قوله، إن لاعب الوسط كان يعاني من زيادة في الوزن عند عودته من كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال غوارديولا للصحفيين، إن فيليبس لم يكن في حال جيدة للمشاركة في الحصص التدريبية، بعد عودته من قطر ومشاركته في 40 دقيقة فقط في مباراتين كبديل في مشوار إنجلترا بالبطولة.