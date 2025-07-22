حزين لبرشلونة.. "إعلان راشفورد" يفجر غضب أشرف بن عياد

أثار تسريب فيديو خاص بالإعلان الترويجي لانضمام ماركوس راشفورد إلى برشلونة جدلًا واسعًا بين جماهير النادي والإعلاميين، كان أبرزهم الإعلامي أشرف بن عياد، الذي عبّر عن خيبة أمله من طريقة تعامل النادي مع الحدث، رغم محاولاته الواضحة للحفاظ على السرية.

ومنذ إعلان انتقال ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد إلى برشلونة، لم ينشر النادي الكتالوني أي صور رسمية تؤكد وصول النجم الإنجليزي إلى صفوفه، ما فتح باب التساؤلات حول سر هذا التكتّم.

الصورة الوحيدة التي ظهرت لراشفورد كانت من حساباته الشخصية، إذ نشر صورة له على متن الطائرة المتجهة إلى برشلونة، مساء الأحد، دون أي تفاصيل إضافية.

وصول سري وتعتيم إعلامي

عند وصول راشفورد إلى مطار برشلونة، استقبلته سيارة تابعة للنادي من مخرج بعيد عن أنظار الصحفيين والمصورين، فقد التصقت السيارة ببوابة الخروج لمنع التقاط أي صورة له.

ورغم ظهوره بشكل عابر في منطقة الجوازات، لم تنجح أي كاميرا في رصده بوضوح، كما أن النادي لم ينشر حتى اللحظة أي محتوى رسمي يظهر فيه اللاعب داخل منشآت النادي.

فيديو مسرّب يُشعل الغضب

رغم محاولات التعتيم، انتشر على مواقع التواصل فيديو مسرّب يُظهر راشفورد مرتديًا قميص برشلونة داخل ملعب صغير، وهو يقوم بتصوير جزء من الإعلان الرسمي المنتظر.

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هذا التسريب أثار غضب الإعلامي أشرف بن عياد، الذي علّق على الفيديو بمنشور عبر منصة "إكس"، قال فيه: "أنا صحفي وأحترم صاحب الفيديو لأنه التقطه ما دام وجد الفرصة، لكن من العيب أن يقوم برشلونة بتصوير هذه الأمور في مكان قد يصله أحد، حتى لو من بعيد. بقدر ما أحترم الفيديو الحصري، بقدر ما أنا حزين لبرشلونة على كشف طريقة الإعلان قبل نشره. للأسف".

وحتى الآن، لم يصدر أي توضيح من برشلونة بشأن سبب التكتّم، أو حول الفيديو المسرّب الذي كسر عنصر المفاجأة في إعلان صفقة من العيار الثقيل مثل صفقة راشفورد.