سلتيك يتوج بكأس اسكتلندا بعد فوز مثير على رينجيرز

تغلب سيلتيك بهدف دون رد على رينجرز في نهائي حذر لكأس اسكتلندا لكرة القدم على ملعب هامبدن بارك اليوم السبت بعدما سجل آدم إيداه هدفا في الدقيقة الأخيرة ليحصد فريق المدرب بريندان رودجرز ثنائية الدوري والكأس.

وبعد انتهاء الشوط الأول بدون أهداف اعتقد رينجرز أنه سجل من ركلة ركنية عن طريق عبد الله سيما عند القائم البعيد لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد الذي أظهر أن نيكولا راسكين ارتكب خطأ ضد جو هارت حارس سيلتيك.