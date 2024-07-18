اشتعل صراع حراسة مرمى الأهلي المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، بين الثنائي محمد الشناوي قائد الفريق ومصطفى شوبير الحارس البديل.

وشهد الموسم الحالي تغيرًا كبيرًا في صراع حراسة مرمى الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار وتحديدًا في مباراة كاب فيردي بدور المجموعات.

وتعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية على سبيل الإعارة بعد إصابة محمد الشناوي تخوفًا من قلة خبرة الحارس البديل مصطفى شوبير صاحب الـ 24 عامًا.

ولكن شوبير أبهر الجميع بمستويات أكثر من رائعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وساهم بقوة في تتويج الأهلي المصري باللقب، إلا أنه عاد لمقاعد البدلاء مع عودة الشناوي من الإصابة.

وفتح مستوى الشناوي الباهت مؤخرًا الباب أمام جدل واسع حول إمكانية فقدانه مقعده في حراسة مرمى القلعة الحمراء لصالح منافسه شوبير وهو ما تطرحه "إرم نيوز" في التقرير التالي:

عودة باهتة

قدم محمد الشناوي مستويات باهتة بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها، مؤخرًا، رغم خبراته الطويلة إلا أنه ظهر متأثرًا واستقبل أهدافًا فجرت غضب الجماهير ضده.

وهاجمت مجموعة كبيرة من مشجعي الأهلي المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي أداء الشناوي في لقاء مودرن سبورت الأخير بالدوري، وحملته مسؤولية الهدف الذي استقبله الفريق من تسديدة الكاميروني رونالد آيبا.

وشارك الشناوي منذ عودته لحماية عرين الأهلي، يوم 14 يونيو الماضي، خلال 7 مباريات استقبل خلالها 6 أهداف ولم يخرج بشباك نظيفة في لقاءين فقط أمام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

ويرى البعض أن هناك بعض الأهداف يتحملها الشناوي مثل هدف الداخلية في الدوري بجانب هدف بيراميدز الثاني الذي سجله أحمد سامي بكرة عرضية لم يخرج حارس الأهلي لالتقاطها.

شوبير يترقب

يترقب مصطفى شوبير الحصول على فرصة المشاركة مجددًا، خاصة أن الحارس صاحب الـ 24 عامًا تألق بشكل لافت في مباريات دوري الأبطال.

وشارك شوبير هذا الموسم خلال 23 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 13 لقاء، واستقبله 16 هدفًا.

وقال أحمد حسام "ميدو" ، مدرب الزمالك السابق ، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" إن الشناوي ارتكب أخطاء غير معتادة منه وبشكل مكرر وهو ما قد يدفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لمنح الفرصة لصالح شوبير.

وأشار إلى أن كرة القدم بلا عواطف، كما أن الشناوي يجب أن يقاتل للحفاظ على مقعده في تشكيل الأهلي، موضحًا أن شوبير منافس قوي وهو الأجدر بحماية عرين الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.